18 restaurantes para aproveitar a Páscoa 2024

Para a Páscoa deste ano, Casual Exame selecionou 18 restaurantes em São Paulo com diversos menus. Dentre as opções, há restaurantes italianos, brasileiros, portugueses, com pratos tradicionais feitos com bacalhau, além de releituras portuguesas, massas com frutos do mar e pratos vegetarianos.

Fasano

Os restaurantes do Grupo Fasano em São Paulo prepararam um menu especial de Páscoa para reunir famílias e amigos em torno da boa gastronomia. Comandado pelo chef Luca Gozzani, o restaurante Fasano apresenta como opção de entrada carpaccio de cavala marinado, flan de aspargos e ovas de salmão (R$ 155). No prato principal, ravióli de parmesão e figo com vinagre balsâmico, azeite e sálvia (R$ 190). Outra sugestão de principal é o ensopado de cordeiro com alcachofras ao molho de sálvia, alecrim e lardo di colonnata (R$ 320). Para a sobremesa, a aposta fica por conta dos palitos de chocolate (R$ 58).

Endereço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone: (11) 3896-4000. Horário: De segunda a quinta, das 19h à 00h. sexta e sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.

Gero

O restaurante Gero, localizado no térreo do Fasano São Paulo Itaim, mais novo Hotel do Grupo, promete surpreender no seu primeiro menu para a data. De entrada, carpaccio de robalo (R$ 119) ou alcachofra gratinada com camarão ao molho de tomate cereja (R$ 155). Como prato principal, para os amantes de massa, a sugestão é o ravióli de pato ao molho de laranja (R$ 182), que divide o cardápio especial com o tradicional bacalhau alla romana, composto de posta de bacalhau com tomate, azeitonas, manjericão e purê de batata (R$ 233). E, para quem gosta de cordeiro, a outra opção é experimentá-lo grelhado ao próprio molho com purê de castanha portuguesa (R$ 245). Na sobremesa, meia esfera de chocolate com mascarpone e frutas vermelhas (R$ 56) ou ainda massa crocante com recheio de ricota e frutas cristalizadas (R$ 51).

Já no restaurante Gero, nos Jardins, a indicação de entrada vai para a salada de camarões e abobrinha (R$149). Para o prato principal, a lasanha de bacalhau (R$ 181), o robalo com alho-poró crocante (R$ 193) ou a posta de bacalhau com tomates, cebola e azeitona taggiasche (R$ 233) são ótimas opções. Para finalizar a experiência, nada melhor que saborear a deliciosa torta de chocolate meio amargo (R$ 59).

O grupo Fasano recomenda que as reservas sejam feitas antecipadamente em cada um dos restaurantes.

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 - Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513-7480. Horário: De segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h a 00h. Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 19h a 1h. Domingo das 12h às 22h. E Rua Haddock Lobo, 1629 – Jardim Paulista. Telefone: (11) 3064-0005. Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h à 01h. domingo, das 12h à 00h.

Ella Fitz

Para celebrar a Sexta-feira Santa, o restaurante mediterrâneo Ella Fitz sob a tutela da chef Ana Cremonezi, traz como sugestão o Linguini Fresco com bacalhau crocante, beurre blanc, molho de tomate tostado e limão (R$98), que harmoniza perfeitamente com uma boa taça de vinho tinto.

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h | @ellafitzristoranti

Modern Mamma Osteria

No badalado Modern Mamma Osteria, o que não faltam são pratos de encher os olhos. Comandado pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, especialmente para a Sexta-feira Santa, os chefs sugerem o Gnocchi com ragu de bacalhau (R$87), feito com batata dourada, ragu de bacalhau e azeitona taggiasca.

Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h. Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Hospedaria

Hospedaria: Bacalhau a piccata. (Divulgação/Divulgação)

A casa traz pratos que chegaram ao Brasil com a leva migratória do século XX, principalmente de italianos. No meio de macarrões e lasagnas, o Bacalhau à la piccata (R$89), de herança portuguesa, é cozido em fogo baixo e leva tomate, alcaparras, azeite, limão siciliano e ervas frescas. Acompanha macarrão do dia, alho e óleo.

Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo | Fone: (11) 3168-7291| Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h | @hospedariasp

Èze

Eze: posta de bacalhau confitada, legumes grelhados e batata crocante. (Marcelo Muniz/Divulgação)

Para celebrar o feriado, a casa vai oferecer entre a Sexta-Feira Santa e o Domingo de Páscoa dois pratos super especiais e deliciosos: a Posta de bacalhau confitada com legumes grelhados e batata crocante (R$130) e o Risoto de tomate e limão siciliano, com lascas de bacalhau e crocante de azeitonas pretas (R$105). Para adoçar a refeição, experimente também o Intensidade, um brownie embebedado no café com mousse 70%, mousse branca e mousse de chocolate ao leite, finalizado com cacau e praliné de castanhas (R$38). O prato é perfeito para saborear acompanhado de um ótimo vinho de sobremesa.

Alameda Tietê, 513 – Jardins – São Paulo/SP – Fone.: (11) 95141-4136 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h.

Tantin

Tantin: peixe assado inteiro. (Tatiana Pormann/Divulgação)

A casa de gastronomia brasileira comandada pelo chef Marco Aurélio Sena traz novidades para a Sexta-Feira Santa. No menu especial de Páscoa, a casa vai oferecer um robusto Peixe assado inteiro (R$250) com arroz de castanhas, farofa de dendê e vinagrete de feijão de corda. O prato vai estar disponível na sexta e no final de semana de Páscoa, podendo servir de 3 a 4 pessoas, perfeito para compartilhar com a família.

Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros - São Paulo/SP – Fone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 18h | @tantinbar

Ventre

Ventre. (Rodolfo Regini/Divulgação)

Para a Páscoa, o chef Marco Aurelio Sena servirá como sugestão de sexta até o domingo o Sapateira (R$ 94), uma cavaquinha grelhada no azeite de dendê, pirão, arroz com leite de coco e castanha, perfeito para harmonizar com a boa seleção de vinhos brasileiros que a casa tem. Para finalizar, a sugestão é o mousse de chocolate Só Quero Chocolate (R$32), com biscoito de chocolate com gotas de chocolate e creme de cupuaçu.

Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça à quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h, domingo das 12h às 17h

Piccini Cucina

Piccini Cucina: Baccalà Confit. (Raul da Mota/Divulgação)

A casa de gastronomia italiana tem cardápio assinado pelo chef Ney Alves e um ambiente característico das antigas tabernas toscanas. Para um almoço especial de Sexta-Feira Santa, vale iniciar com o Carpaccio di Salmone (R$62), feito com suco de limão siciliano, azeite e flor de sal. Para o prato principal, uma opção perfeita é o Baccalà Confit (R$165), um bacalhau imerso no azeite de alho e ervas frescas com legumes na manteiga velluté. Também disponível no menu e incrivelmente saborosa é a Lasagna di Baccalà (R$95) feita com bacalhau, molho pomodoro e azeitonas pretas.

Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @piccinicucina

Manduque Massas

Manduque: gnocchi de bacalhau gratinado. (Elvis Fernandes/Divulgação)

Para aproveitar o feriado da Páscoa, vale conhecer o restaurante recém-aberto no Mercado de Pinheiros. O Manduque irá oferecer o Gnocchi de Bacalhau Gratinado (R$62) – um gnocchi de batatas com mornay de bacalhau, gratinado com queijo parmesão e finalizado com molica – que será o prato especial do dia. O restaurante também está aceitando para a semana da Páscoa, encomendas da Lasagna de Bacalhau (R$ 144 o kg), feita com massa fresca, bechamel de bacalhau, bacalhau desfiado e parmesão.

Rua Pedro Cristi, 89 - Mercado de Pinheiros | Horário de funcionamento: segunda à sábado das 11h às 18h | @manduque.massas

Varanda Dinner

Varanda Dinner. (Gabriel Martins/Divulgação)

Para celebrar a Páscoa, a casa vai oferecer um menu degustação especial e exclusivo para o jantar. Com valor de R$200 por pessoa, a experiência será feita apenas com reservas. A entrada vai contar com o famoso Cappuccino de Lula, e para começar a refeição, o primeiro prato será composto pela Merluza negra com dashi de misso e vongole com cogumelo eringui e acelga chinesa. Já o segundo prato trará um saboroso Peixe do dia com farofa de banana e noz pecan com molho de moqueca capixaba. A sobremesa será sorvete de queijo com doce de leite brulê.

Jardim Europa: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa – São Paulo/SP – Telefone (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h.

Incêndio

O restaurante Incêndio criou dois pratos para celebrar a Páscoa. O restaurante de Pinheiros onde é possível experimentar especialidades do chef Renzo Garibaldi de forma mais casual e acessível, irá servir uma entrada e um prato principal que poderão ser pedidos separadamente. A primeira opção é uma croqueta de tomate tostado com ricota defumada (R$ 35) e a segunda, uma versão de surf ‘n’ turf, que une carnes do mar e da terra: arroz de porco duroc acompanhado de polvo grelhado. Os pratos serão servidos no sábado, dia 30, e domingo de Páscoa, dia 31 de março.

Rua dos Pinheiros 808 – Pinheiros. São Paulo (SP). Tel.: (11) 3062-4209. Horário de funcionamento: segunda-feira, das 12h às 15h30; de terça a quinta-feira, das 12h às 15h30 e das 17h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 18h. Instagram: @incendiorestaurante

Camélia Òdòdó

Bolo de Chocolate, recheado com dupla camada de ganache de chocolate e coberto com creme de babaçu e cumaru. (Divulgação/Divulgação)

Comandado pela chef Bela Gil, o Camélia Òdòdó celebra a Páscoa com sobremesas afetivas para os amantes do chocolate de qualidade. Entre as opções para deixar o Domingo de Páscoa ainda mais delicioso, destaque para o Bolo de Chocolate, recheado com dupla camada de ganache de chocolate e coberto com creme de babaçu e cumaru (R$ 37). O Mousse de Chocolate com Baunilha também está entre os queridinhos da casa; o doce é super aerado, feito com aquafaba, chocolate 62% e toque de baunilha, coberto com crumble de cacau e matchá (R$ 35). E outra variedade de chocolate para adoçar o domingo é o Petit Gateau com chocolate 62%, com sorvete de caramelo salgado e calda de chocolate (R$ 39).

Rua Girassol, 451 B – Vila Madalena – São Paulo - SP. Aberto de segunda a domingo (retirada e no IFOOD) Atendimento por ordem de chegada. Reservas pelo WhatsApp 3815-0767. De segunda a quinta 9h as 22h30h (último pedido: 22h30h). Sexta e sábado de 9h às 22h30 (último pedido: 23h). Domingo (22h30).

Urus Steak House

Pintado Grelhado ao Molho de Tamarindo. (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O Urus Steak House prepara menu especial para a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, oferecendo uma experiência culinária para encantar todos os paladares. Sob a batuta do novo chef, Benoit Mathurin, para a Sexta-feira Santa, o chef sugere o Pintado Grelhado ao Molho de Tamarindo, uma iguaria da região amazônica, por R$ 128 por pessoa. Este prato principal é acompanhado pelo exclusivo "Uarini da Amazônia", oferecendo uma experiência autêntica e rica em sabores.

Além disso, o Urus oferece a tradicional Peixada Mato-grossense, ideal para compartilhar em casal, a R$ 178 servindo duas pessoas. Esta opção inclui Arroz Branco, Farofa de Banana, Moqueca, Peixe Frito (costela de Tambaqui) e uma seleção de Saladas, trazendo o melhor da cozinha regional para a sua mesa.

Já no domingo de Páscoa, o restaurante convida a provar a seleção de Iguarias Urus, a partir de R$ 105 por pessoa. Vale destacar as carnes premium, como o Assado de Tira, Entranha, Picanha e Costela, todas provenientes de gado ancestral auroque. Estas famosas "vacas velhas", introduzidas já há 14 anos pelo grupo proprietário do Urus Steakhouse, garantem uma experiência de sabor, maciez e qualidade sem igual.

Endereço: Praça do Vaticano, 321 – Jardim Europa, São Paulo - SP. Telefone: (11) 97072-0734.

Palácio Tangará

Chef Pâtissier Arnor Porto. (Divulgação/Divulgação)

O renomado Palácio Tangará, conhecido por ser um oásis natural no coração de São Paulo, oferece uma experiência luxuosa e única para aqueles que desejam celebrar ocasiões especiais sem sair da cidade. Para o feriado de Páscoa, o hotel preparou uma programação especial, combinando sofisticação e gastronomia de alta qualidade. Por valores a partir de R$8.118, os hóspedes podem desfrutar de um pacote com três diárias para duas pessoas, com hospedagem cortesia para crianças de até 11 anos.

Os hóspedes também poderão apreciar o delicioso Sunday Brunch temático de Páscoa, com pratos (como Ravioli de bacalhau, Baby beef em crosta de carvão e Blini com salmão gravlax, Carpaccio de palmito, Risoto de cenoura assada com especiarias e Ravioli de mandioquinha ao molho de Açafrão), um café da manhã servido no sofisticado restaurante Tangará Jean-Georges, além de música ao vivo, Seafood & Meat BBQ na piscina, caça aos ovos, oficina de chocolate e recreação infantil todos os dias. A oportunidade ainda é perfeita para aproveitar a área de lazer do hotel, que é composta por academia, spa, piscina semiolímpica interna e externa, kids club e muito mais. Para mais informações e reservas, basta acessar o site.

Endereço: Rua Deputado Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo - SP. Reservas: (11) 4904-4001

Emiliano São Paulo

Desenvolvido pela chef Viviane Gonçalves, o Emiliano São Paulo apresenta sua programação gastronômica especial para o final de semana de Páscoa. A chef e sua equipe se preparam para receber hóspedes e visitantes com um brunch especial, nos dias 29, 30 e 31 de março, das 12h às 16h, por R$ 480 por pessoa + 15% de taxa de serviço, válido para ambos os hotéis.

Como destaque, opções de couvert como Queijos Artesanais, Goiabada e Mel e Curados Artesanais, Pastrami, Jamon e Salame Salamanca, além de opções veganas como Pães de Fermentação Natural, Salsa de Azeitonas Chilenas, Salsa deem Pimentão Vermelho com Amêndoas, Humus, Castanhas Caramelizadas e Tofu. Como café da manhã, opções como Ovos Orgânico Escaldados, Salmão Defumado ou Presunto Parma, Brioche, Hollandaise e Espinafre Europeu e Waffle com Emulsão de Mel e Manteiga Noisette, Avelã, Mirtilos, Mascarpone.

Para as entradas, Fios de Palmito Pupunha com Molho de Queijo Tulha e Figo e Creme de Beterraba com Queijo de Cabra e Telha de Beterraba Desidratada. Como destaque, pratos típicos da data, como Robalo, Aspargos, Mini Abobrinha e Redução de Caldo de Peixe com Açafrão, Bacalhau Confitado, Batata Dourada, Tomate Assado, Salsa de Azeitonas e Arroz Vermelho, Lascas de Pato Confitado com Redução de Laranja. Sobremesas como Torta de Chocolate 70% e Redução de Frutas vermelhas, Strudel de Maçã e Passas + Creme Anglaise, Rocambole de Goiabada Artesanal e Baba de Moça com Frutas Vermelhas (opção vegana) complementam a experiência.

R. Oscar Freire, 384 - Jardim Paulista, São Paulo - SP.

Terraço Itália

Terraço Itália. (Divulgação/Divulgação)

Especialmente para o domingo de Páscoa, o restaurante terá um buffet, das 12h às 16h, assinado pelo chef Pasquale Mancini, com uma ampla variedade de antepastos, queijos e frios, além de entradas, pratos quentes e sobremesas.

Para as entradas, Terrine de figos, Rosa de vitelo com vinagrete de salsão, Cascata de tomate cereja com mozzarela de búfala, Salada de frutos do mar, Sformauino de camarão com manga glaceada e Tábua de queijos e frios. Como pratos principais, destaque para o Arroz com amêndoas e castanhas, Paleta de cordeiro com molho de hortelã, Torteloni de vitelo com molho parmegiano, Bacalhau com nata, Parmigiana de batatas, Filé ao molho de funghi, Misto de legumes grelhados e Robalo ao molho de camarão. Fechando a experiência gastronômica, Tiramisú, Cannoncini com recheio de ricota e pistache, Torta fiorentina, Mil folhas com recheio de zabaione, Mousse de maracujá light, Panna coua de gianduia, Crème brûlée de limão siciliano, Mousse de morango e mirtilo e Frutas da Estação prometem agradar os paladares mais exigentes.

Os valores são R$319 por pessoa, incluindo bebidas não alcoólicas, como água, suco e refrigerante. Crianças até 06 anos não pagam e de 07 a 11 terão 50% de desconto.

Endereço: Av. Ipiranga, 344 – 41º e 42º andares – Centro/SP. Informações e Reservas: (11) 2189-2940.

Nino Cucina

Especialmente para a Páscoa, nos dias 29, 30 e 31, o restaurante apresenta um prato especial: Ravioli com brandade de baccalà, pomodorini ciliegino, capperini, olive e mandorle. A combinação irresistível de ravioli recheado com brandade de bacalhau, acompanhado de suculentos tomates cereja, mini alcaparras, azeitonas e amêndoas crocantes promete surpreender os paladares mais exigentes. Uma verdadeira celebração dos sabores tradicionais da Páscoa, preparados com o toque autêntico da culinária italiana.

Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 30 - Itaim Bibi - São Paulo - SP