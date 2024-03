16 drinques refrescantes para aproveitar o final do verão

O verão já está acabando, mas as altas temperaturas seguem marcando presença na previsão do tempo paulistano pelos próximos dias. E para quem gosta de um coquetel para se refrescar, Casual EXAME selecionou 13 bares e restaurantes e 16 drinques para aproveitar no final de semana.

BEC Bar

O bar dedicado às boas cervejas e à gastronomia brasileira, tem ambiente descolado e arborizado. Para além das cervejas, há no menu uma seleção de caipirinhas da casa, que podem ser feitas com cachaça, vodca ou saquê. Os sabores mais pedidos são de morango com maracujá e hortelã (R$ 34) e a de caju com capim-santo (R$ 36).

Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 99660-2161 | Horário de quarta das 17h às 00h, quinta e sexta das 17h à 01h, sábado das 12h à 01h, domingo das 12h às 19h | @bec_bar

Ella Fitz

Com uma nova carta de drinques, saem pelas mãos da bartender Márcia Martins bons coquetéis para os dias de calor, como o Get Happy (R$ 43), feito com vodca, mix de uvas com folhas de basílico, suco de limão e compota de abacaxi com cumaru.

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h | @ellafitzristoranti

Gaarden Bar

Drinque Canarinho (R$ 36). (Divulgação/Divulgação)

O bar é inspirado nos biergartens, os tradicionais “jardins de cerveja” alemães. Mas não são só as bebidas lupuladas que fazem sucesso na casa. Há também uma caprichada seleção de coquetéis cheios de frescor como o Canarinho (R$ 36), composto de gim, jerez, concentrado de maracujá, limão-tahiti e solução salina.

Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 91744-2138 | Horário de quarta a quinta das 17h à 0h, sexta das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h e domingo das 12h às 21h | @gaardenbar

Piccini Bar

Drinque Gin Grape (R$ 42). (Divulgação/Divulgação)

O badalado endereço localizado no Itaim Bibi aposta em drinques autorais como o Piccini Bar (R$ 45), feito com gim, xarope de açúcar, suco de limão, sorvete de pitaya com maracujá e espuma cítrica. Já o Gin Grape (R$ 42) leva gim, hibisco, xarope de uva, suco de limão, uva e limão desidratado.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi, São Paulo - SP – Telefone: (11) 3079-8025 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h à 0h, sexta e sábado das 12h às 15h e das 18h às 02h | @piccinibar

Guilhotina Bar

O premiado bar tem sob comando do balcão o bartender Alê D’Agostino. Com ambiente descolado e festivo, a casa oferece drinques cheios de frescor, como o Highball Tropical (R$ 65), feito com Singleton, espumante, maracujá, xarope de açúcar e limão-taiti.

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP – Telefone: (11) 3031- 0955 | Horário de terça a sexta das 18h à 1h e sábado das 17h à 1h | http://www.guilhotinabar.com.br | @guilhotinabar

Ventre Cozinha

O recém-inaugurado endereço do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, traz uma verdadeira experiência gastronômica em seu menu. Da carta de drinques autorais, a sugestão é o coquetel A Queda (R$ 33), com vodca, limão-siciliano, gengibre e espumante.

Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 3034-3082 | Horário de segunda das 12h às 16h, terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h | @ventrecozinha

Tantin Bar

Caipirinha de três limões (R$ 30). (Rodolfo Regini/Divulgação)

O bar comandado pelo chef Marco Aurélio Sena oferece drinques brasileiros tradicionais. Com mesinhas na calçada, a casa de esquina em Pinheiros tem refrescantes opções caipirinhas como a de três limões (R$ 30), com limões cravo, tahiti e lima-da-pérsia, e a caipirinha de caju (R$ 30), feita com cachaça, caju, limão e manjericão.

Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros - São Paulo/SP – Telefone (11) 3034-3082 | Horário segunda 12h às 16h, terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 18h | @tantinbar

Trinca Bar

O Trinca Bar é a primeira vermuteria artesanal de São Paulo. Do menu, vale provar os drinques feitos com o vermute da casa, como o Spritz da Uvateca (R$ 42), feito com vermute, aperol, prosecco e uvas gaseificadas.

Rua Costa Carvalho, 96 - Pinheiros, São Paulo | Horário de terça à sábado das 18h à 01h | @trincabar

Nonna Rosa

Basil Smash (R$ 38). (Rodolfo Regini/Divulgação)

Para além da gastronomia italiana, a casa oferece uma ótima carta de drinques. A sugestão é o Basil Smash (R$ 38), um drinque refrescante inspirado no Whiskey Smash, onde o manjericão substitui o hortelã e o gim assume o protagonismo.

R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h | @osterianonnarosa

Donna

A sugestão para os dias quentes é se sentar na varanda do restaurante do chef André Mifano e escolher um dos drinques da carta enquanto se degusta os famosos pães de queijo frito. Entre as opções que descem refrescantes está o Pistacchio (R$ 45), feito com vodca, Jerez Fino, pistache, siciliano e espuma de pistache.

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo – Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, Sexta das 19h às 23h, Sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | restaurantedonna_

ICI Brasserie

O restaurante para momentos descompromissados oferece pratos variados, com clássicos franceses e releituras de receitas brasileiras, além de uma excepcional carta de drinques. Para quem aprecia coquetéis cítricos, vale provar a refrescante Margarita (R$ 42) feitoc om tequila blanco, triple sec, limão taiti, xarope simples.

Rua Bela Cintra, 2203 - Jardins | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 22h | @icibrasserie

Flora

Caipirinha de limão (R$ 46). (Mário Rodrigues/Divulgação)

Escondido atrás de uma pequena e charmosa floricultura, o bar conta com uma carta de drinques impecável e uma variedade de petiscos deliciosos. Para aproveitar o final de semana e se refrescar, vale a clássica caipirinha de limão (R$ 46), feita com cachaça arbórea branca, limão tahiti e açúcar orgânico.

Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h à 0h | @florabar.sp

Bar Original

Um dos bares mais tradicionais da cidade preserva a aura dos antigos botequins. Seja para petiscar ou para uma refeição mais substanciosa, o cardápio lista diferentes opções. Para se refrescar, vale provar as caipirinhas da casa, como a Vida da Minha Vida (R$ 33) que leva Cachaça Pirajá com infusão de baunilha, pitaya roxa, limão siciliano e xarope de açúcar.

R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda à quarta das 17h às 00h, quinta das 17h às 01h, sexta das 12h às 02h, sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | @baroriginal