12 restaurantes que ficam abertos entre o Natal e o Ano Novo em São Paulo

Não sabe onde almoçar ou jantar durante esta semana? Confira restaurantes, padarias e cafés que ficarão com as portas abertas entre o Natal e Ano Novo.

Nou

Democrático, o restaurante NOU comandado pelo chef Amilcar Azevedo, estará com suas três unidades abertas durante a semana entre as festas. Vale aproveitar a varanda de uma das três unidades e se deliciar com o carro-chefe do menu, o Milanesa com risoto de limão siciliano.

Serviço: Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis – WhatsApp (11) 3562-8003, Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – WhatsApp (11) 3812-1848, Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – WhatsApp (11) 3064-0033. De segunda a domingo das 12h às 23h. Fechado nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Dalva e Dito

O restaurante de cozinha afetiva brasileira do chef Alex Atala conta com pratos muito bem executados, desenvolvidos com ingredientes de diferentes partes do país. A oferta de drinques segue o mesmo padrão. O Dalva e Dito conta, ainda, com um pequeno mercadinho de onde é possível levar produtos que passaram por uma criteriosa curadoria.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1115 – Jardins | Tel. (11) 3068-4444. De segunda a sábado das 12h às 15h e 19h às 22h, domingo das 12h às 16h. Fechado nos dias 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Amor Espresso

A cafeteria de cafés especiais que serve delicias veganas estará aberta durante a semana entre o Natal e o Ano Novo para quem quiser desfrutar do ótimo espresso muito bem tirado além de outras bebidas feitas à base de café. A casa tem também um espaço agradável para quem quer trabalhar.

Serviço: Alameda Santos, 1298 – Jardim Paulista. De segunda a sábado das 8h às 19h. Fechado nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Ciao

A pizzaria que esteve na lista das melhores do mundo em 2022 também é uma ótima opção para quem quer comer uma boa redonda estilo napolitano, mas procura um lugar aberto – a casa em um terraço aberto, com mesas estilo piquenique perfeito para um fim de tarde.

Serviço: Rua Cunha Gago, 46 – Pinheiros. (11) 3530-6657. De terça a quinta e domingo das 18h às 23h e sexta e sábado das 18h à 00h. Fechado nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Feliciana Pães e outras histórias

A agradável padaria que fica no estacionamento do Mercado de Pinheiros, estará aberta no período entre as festas. O lugar é ideal para tomar um café da manhã demorado, almoçar, aproveitar o chá da tarde ou simplesmente comprar os excelentes pães e quitutes expostos nos belíssimos expositores.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Mercado de Pinheiros. De segunda a sábado das 8h às 18h. Fechado nos dias 1º e 2 de janeiro.

Hospedaria

Para quem quer aproveitar os pratos de família que o chef Fellipe Zanuto tem o seu menu, essa é uma excelente oportunidade. Os pratos bem servidos – como o Milanesa com salada de batata e agrião ou o Estrogonofe de Frango com batata – são muito bem acompanhados pelas caipirinhas e drinks da carta.

Serviço: Rua Borges de Figueiredo, 82 Mooca. (11) 2291-5629 e Rua Clodomiro Amazonas, 216 Itaim Bibi. (11) 3168-7291. De segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às22h30 e domingo das 12h às 17h. Fechado nos dias 1 e 2 de janeiro.

La Braciera

A pizzaria napolitana estará com seus fornos ligados durante o Natal e Ano Novo. Tanto duas unidades em Santana como Higienópolis e Jardins como suas dark kitchens na Vila Mariana e Tatuapé estarão a postos para quem quer aproveitar uma boa pizza, de massa leve e recheio criativo.

Serviço: Rua Conselheiro Brotero, 1120 – Higienópolis. Alameda Lorena, 1040 – Jardins e Rua Conselheiro Saraiva, 664 – Santana. WhatsApp (11) 94114-1120. De segunda a domingo das 18h às 23h. Fechado nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Modern Mamma Osteria

Aproveitar as boas massas que a dupla de chefs Salvatore Loi e Paulo Barros executam com maestria é uma boa pedida no hiato entre as festas. Vale aproveitar as novidades do menu como o Lorighittas – pasta da Sardenha com polpetinha de linguiça, azeitona e açafrão – ou o Filonccini recheado de camarão ao sugo de tomate levemente picante.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 - Itaim Bibi e Rua Ferreira de Araújo, 342 - Pinheiros. WhatsApp (11) 93083-8387. De segunda a quinta 12 às 15h e 18h30 às 23h, sexta das 12 às 16h e 18h30 às 23h, sábados das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h. Fechado nos dias 31 de dezembro a noite e 1 de janeiro.

Piccini

A ótima casa que é quase um templo de bom atendimento, boas massas e com uma excelente carta de vinhos, é uma excelente opção para quem quer aproveitar a semana com um almoço longo ou um jantar sem hora para acabar. Vale aproveitar a lasanha de bacalhau e, para adoçar, o delicioso mil folhas.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista. Tel. (11) 96481-7877. De segunda das 12h às 15h e 19h às 23h, terça a quinta 12h às 15h e 19h às 00h, sexta a sábado das 12h às 16h30 e 19h às 00h, domingo das 12h às 16h30 e 19h às 22h30. Fechado nos dias 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro.

St. Chico

Tanto no Largo de Pinheiros como em Higienópolis será possível aproveitar os bons pães, bolos, rolls e outras delicias que a chef padeira Helena Mil Homens prepara todos os dias. Na unidade de Higienópolis ainda é possível aproveitar sanduíches bem encorpados para a hora do almoço.

Serviço: Rua Fernão Dias 461 e Avenida Higienópolis 467. De segunda a Sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h. Fechado nos dias 31 dezembro após às 14h. 1, 2 e 3 de janeiro.

Tiramissu Sossi

Para quem quer aproveitar uma sobremesa no meio da tarde, vale conhecer a loja de chef Lara Carolina, um lugar especializado na clássica sobremesa italiana, que é montada ali na hora, às vistas do cliente que escolhe qual o sabor do seu tiramissu que versa entre o tradicional, o de pistache, chocolate branco com amarena, entre outros. Há também opções para levar.

Serviço: Rua Marselhesa 447 -Vila Mariana, Rua Mateus Grou 15 – Pinheiros. WhatsApp (11) 98284-3338. De terça a domingo das 12h às 20h. Fechado entre 1 e 10 de janeiro.

The View

O restaurante de comida italiana, comandando pelo chef Samuelle Olive, é uma ótima opção para quem quer aproveitar a semana que a cidade está mais tranquila e jantar com um belíssima vista. Vale aproveitar a visita e degustar os bons drinks que a casa serve.

Serviço: Alameda Santos, 981 - 30º andar – Jardim Paulista Tel. (11) 95458-0553. De segunda e terça das 18h às 00h, quarta das 18h à 1h, quinta e sexta das 18h às 2h, sábado das 17h às 2h. Fechado apenas em 1 de janeiro.

