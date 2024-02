11 vinhos, sidras e espumantes refrescantes para provar no verão

As altas temperaturas do verão estão implacáveis desde a entrada da estação, no fim de dezembro. E ainda nos restam muitos dias de calor até os ventos frios do inverno voltarem a soprar. Até lá, melhor deixar os taninos de lado para se refrescar com bebidas mais leves, jovens, com teor alcoólico mais baixo e acidez equilibrada, perfeitos para serem tomados na praia, à beira da piscina ou como acompanhamento para pratos delicados à base de peixes ou verduras.

Para ajudar na escolha, Casual EXAME conversou com sommeliers e chefs que indicaram rótulos de sidras, vinhos brancos e espumantes para se refrescar durante a estação.

Naked Rosé 2021

Guilherme Giraldi, sommelier do restaurante Cais

Produzido com uvas blaufrankish por Gernot e Heike Heinrich, da aclamada vinícola austríaca Heinrich, localizada na região de Burgenland este rosé puro e natural é atualmente um dos queridinho do sommelier Guilherme Giraldi, do restaurante Cais. Com boa profundidade no nariz e nota de pitanga, entrega na boca um delicioso toque cítrico e leve amargor que remete à toranja. “Para fechar com chave de ouro, ainda tem alta acidez e ótima mineralidade. É um vinho fresco, para matar a sede, com complexidade na medida”, afirma Guilherme, que o vende no restaurante em taça (até acabar o estoque). Perfeito para acompanhar o crudo de atum, lardo e tomate do banquete da casa.

Serviço: R. Fidalga, 314 - Vila Madalena. Telefone: 11 3819-6282. Funcionamento: Almoço: Sexta das 12h às 15h, Sábado e domingo das 12h às 16h. Jantar: Quarta a sábado das 19h às 23h.

Poiré Granit 2021

Bautista Casafús, sommelier do restaurante Arturito.

A dica do sommelier Bautista Casafús, do restaurante Arturito, vem diretamente do noroeste da França, onde é produzida esta sidra com assinatura do ex-sommelier do restaurante L'Arpege), Eric Bordelet. Feita com peras de pomares antigos, cultivados bio dinamicamente na Normandia, ela tem apenas 3% de álcool, o que permite começar a ser consumida às 11h da manhã. “O nariz não avisa o que está por vir na boca. Ela é sequíssima, elegante e mineral, com uma complexidade de um grande vinho com elegância, uma perlagem delicada e um final longo e salivante”, diz Bautista que aposta nas bolhas para “transportar as pessoas imediatamente para os melhores lugares, como o verão brasileiro”. Perfeita para

servir com aperitivos de frutos do mar, a garrafa importada pela De La Croix custa R$ 228.

Serviço: Rua Artur de Azevedo, 542, Pinheiros. Telefone: (11) 3063-4951 / Whatsapp: (11) 95699-9330

Funcionamento: Almoço: Terça a sexta, das 12h às 15h. Sábado e domingo, das 12h às 16h. Jantar: Terça a sábado, das 19h às 23h

Stoneburn Sauvignon Blanc e Rocamadre Criolla

As sommelières Daniela Bravin e Cássia Campos, da Sede261.

Ousadas, as sommelières Daniela Bravin e Cássia Campos, da Sede261 - que neste ano seguem firmes com seu clube de vinhos, no qual entregam mensalmente aos assinantes seis rótulos que fogem do óbvio, garimpados a dedo - indicaram não um, mas dois vinhos perfeitos para tomar despretensiosamente na praia ou à beira da piscina: um branco e um tinto.

O primeiro, branco, produzido na Nova Zelândia com a uva sauvignon blanc tem o frescor como palavra chave, com notas cítricas de limão e maçã verde, e notas herbáceas de grama recém-cortada e flores de laranjeira. “É um vinho bem equilibrado, com acidez vibrante”, define Daniela. Ideal para acompanhar ceviches de peixe branco, saladas e queijos leves.

Já o tinto argentino da Rocamadre, produzido com a casta Criolla, “é a cara do verão”. Com notas de frutas vermelhas frescas e toque terroso, traz uma sensação refrescante à boca. De corpo médio, taninos macios e final longo. “Para a melhor experiência, desfrute gelado”, indica Cássia. A sugestão de harmonização é com tartare de atum, sanduíche de pastrami ou cogumelos salteados.

Serviço: R. Benjamim Egas, 261, Pinheiros. Funcionamento: Quarta a sexta das 18h às 22h. Sábado das 15h às 22h. Domingo das 12h às 17h

Lou Bellule Beaujolais Villages

Chef Francisco Farah e Pedro Grando.

Pedro Grando, do restaurante Votre, chega para provar que é possível ir de vinho tinto no verão, desde que ele tenha a leveza e delicadeza deste Beaujolais feito 100% com a uva gamay e leveduras naturais. “Esse é um dos meus vinhos preferidos da carta do Votre. Ele é limpo, vivo, macio, com uma mescla interessante do caráter frutado e de mineralidade”, descreve. Com aromas frutados e notas florais no paladar, é um vinho perfeito para acompanhar uma refeição. Curiosidade: o nome do rótulo é uma homenagem à filha dos produtores.

Serviço: R. Natingui, 1548, Vila Madalena, São Paulo. Funcionamento: Terça a quinta: 12h-15h / 19h-23h. Sexta: 12h-15h / 19h-23h30. Sábado: 12h30-23h30. Domingo: 12h30-17h

Les Vignes de Montgueu

Les Vignes de Montgueu. Produtor: Jacques Lassaigne. Origem: Champagne (França).

O produtor francês Emmanuel Lassaigne segue com maestria os passos do pai sendo uma das grandes referências da região com champagnes acima da média, cultivados em um dos mais prestigiados terroirs da França. “É um vibrante, com perlage delicada, agradável acidez e mineralidade deslumbrante”, afirma Diego Cartier, sócio da Vivente Vinhos. Destaque para as notas de frutas cítricas suculentas, que o tornam perfeito para acompanhar ostras, frutos do mar e mariscos. Importado pela Uva Vinhos, por R$ 655.

Branca 2022 e Trebbiano On The Rock 2023

Gabrielli Fleming, sommelier e sócia do restaurante Cepa.

Entusiasta dos vinhos brasileiros, a sommelier Gabrielli Fleming, sócia do restaurante Cepa, elegeu dois representantes do Rio Grande do Sul para refrescar os momentos nesse verão. O primeiro, Branca, produzido com o mínimo de intervenção pela microvinícola gaúcha Outrovinho, é um vinho branco fresco e suculento. Feito com a casta traminer, tem perfil aromático mais exótico que o habitual, com notas de lichia, maçã verde e melão. Harmoniza perfeitamente com comida japonesa fria.

Já o Trebbiano on The Rock, produzido por Luís Henrique e Talise Zanini, é praticamente um clássico da vinícola Era dos Ventos, pioneira na elaboração de vinhos laranja no Brasil. A safra de 2023, entretanto, é especial. “É a mais cítrica e fresca que provei deste rótulo até hoje. Um laranja para beber de balde”, garante Gabi.

Serviço: R. Antônio Camardo, 895, Vila Gomes Cardim. Funcionamento: Quarta a sexta das 12h às 15h. Sábado e domingo 12h às 16h. Jantar aos sábados: 19:30h - 23h. Tel: 11 2096-0687

Stoneburn Riesling

Ping Yang: Pla Dip.

Vem da Ilha Sul da Nova Zelândia este varietal delicado, com aroma de maçã verde e notas florais adocicadas, indicado por Camila Ciganda, do restaurante tailandes Ping Yang, para aplacar o calor do verão. Biodinâmico, vegano e com textura fina, este refrescante branco produzido pela Hunter’s traz um toque mineral persistente e equilibrado. Ótimo para acompanhar aperitivos, saladas e peixes, como o Pla Dip, crudo tailandês servido no Ping Yang.

Serviço: Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista. Horário de funcionamento: Segunda a quarta, das 19h às 23h. Quinta a sábado, das 19h às 23h45.

Friulano Collu Orientali 2011 e La Chablisienne Chablis

A aposta do restaurateur e chef Gerard Barberan, do grupo Bottega Bernacca, recai sobre os brancos frescos do Friulli, na Itália, e os minerais mais estruturados da Borgonha. O primeiro, produzido pelo respeitado Livio Felluga, entrega a tipicidade clássica da região italiana, com personalidade marcante, boa estrutura, aromas mineral e frutado. Perfeito para acompanhar queijos, frios e pratos de aves.

Já o segundo, ideal para harmonizar com pratos à base de frutos do mar, vem de um dos produtores mais tradicionais da comuna de Chablis, na Borgonha, onde reina a uva chardonnay, dando vida a vinhos bem estruturados e com refrescantes aromas minerais.

Serviço: Rua Dr. Melo Alves, 769. Funcionamento: Segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23:30. Sábado e domingo das 12h às 23:30