10 ideias de fantasias para o Halloween, segundo o Pinterest

Faltam 11 dias para o Halloween e, para quem ainda não se programou em como se vestir para as festas, o Pinterest reuniu as 10 melhores ideias de fantasias deste ano com base no que seus mais de 400 milhões de usuários em todo o mundo estão procurando nesta temporada.

Neste ano, a maioria dos temas pesquisados envolvem a cultura pop e ícones do entretenimento. Em sincronia com os grandes lançamentos deste ano, as pesquisas sobre Stranger Things, Elvis, Top Gun e Anna Delvey, de Inventando Anna, estão em alta na plataforma.

O crescimento das buscas por Patrick Bateman (American Psycho), Harley Quinn e Hocus Pocus (Abracadabra) mostra que os clássicos ainda estão em alta.

Mulheres fortes também estão no topo da lista de fantasias de 2022 com figuras icônicas como Anna Delvey, além de Priscilla Presley, Avril Lavigne e Maddie e Cassie, a infame dupla de Euphoria.

O recém-lançado O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder também colocou a obra-prima de Tolkien no top 10.

Confira 10 ideias de fantasias que são tendências no Pinterest:

Ideias de fantasia Stranger Things (aumento de 22 vezes nas pesquisas)

Fantasia Elvis e Priscilla (aumento de 19 vezes nas pesquisas)

Patrick Bateman costume (aumento de 18 vezes nas pesquisas)

Fantasia Top Gun (aumento de 6 vezes nas pesquisas)

Anna Delvey (aumento de 5 vezes nas pesquisas)

Fantasia de Halloween Harley Quinn (aumento de 4 vezes nas pesquisas)

Fantasia de Halloween Avril Lavigne (aumento de 3 vezes nas pesquisas)

Fantasia Dani Hocus Pocus (aumento de 3 vezes nas pesquisas)

Fantasia Maddie e Cassie Euphoria (aumento de 3 vezes nas pesquisas)

Fantasia de Halloween Lord of the Rings (aumento de 2 vezes nas pesquisas)

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.