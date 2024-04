12 eventos gastronômicos em São Paulo e no Rio de Janeiro em abril

Abril promete aguçar os paladares mais exigentes com uma série de eventos gastronômicos em alguns dos restaurantes mais aclamados do país, como Tuju, Oteque e Aiô. Com experiências sensoriais memoráveis, as casas oferecem degustações com apenas uma data e menus sazonais elaborados por renomados chefs. Confira a agenda.

Imersão Patagônia Selvagem

Pesquisa é palavra-chave no TUJU muito antes do restaurante ser o primeiro do Brasil a contar com instituto próprio dedicado ao tema. Daí a união do chef Ivan Ralston e Rodolfo Vilar, fundador do A.MAR, projeto focado na pesquisa e valorização da pesca artesanal, fluir naturalmente há anos. E, com ainda mais intensidade, quando o amigo volta de novas expedições, como a realizada recentemente às profundezas da Patagônia, em busca do salmão selvagem.

“No Chile, grande parte do salmão é criado em cativeiros, em condições insalubres, que acabam exigindo tratamento com corantes, antibióticos e esteróides. O foco, ali, não é o manejo do peixe selvagem, como ocorre no Alasca ou Noruega, mas ele existe e tem ótima qualidade”, conta Rodolfo.

São detalhes dessa apuração “in loco”, que incluiu expedições terrestres por algumas das ilhas habitadas apenas por animais selvagens na Terra do Fogo, que ele dividirá com um seleto grupo de interessados no restaurante TUJU, no dia 7 de abril.

Perfeito para quem quer ir além do alimento servido no prato, o almoço especial contará com bate-papo e apresentações de fotos e vídeos sobre as experiências vividas na região, culminando em um menu degustação de dez tempos preparado pelo chef Ivan Ralston com ingredientes trazidos por Rodolfo. Indo de peixes e algas, a carnes e PANCs.

O menu fechado custa R$ 2,5 mil por pessoa e inclui harmonização majoritariamente com vinhos patagônicos, em um trabalho de curadoria primoroso feito pela head sommelière do restaurante Juliana Carani. Reservas antecipadas são obrigatórias pelo WhatsApp ou link no site do restaurante.

Almoço especial TUJU e Projeto A.MAR - “Imersão Patagônia Selvagem”

Data: 7 de abril, às 13h

R. Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano

Valor de menu harmonizado: R$ 2.500

Reservas +55 11 91899-0002 (whatsapp)

Aiô e Mapu Baos

Fachada do Aiô. (Erik Kuroo/Divulgação)

O mês de abril será agitado para os chefs Caio Yokota e Victor Valadão, e o bartender Maurício Barbosa, responsáveis pelo sucesso dos restaurantes Aiô e Mapu Baos e Comidinhas, ambos na Vila Mariana. Ao longo das próximas semanas, uma série de parcerias de cozinha e bar no eixo Rio - São Paulo marcaram a agenda dos profissionais numa troca de conhecimentos e experiências, onde quem mais sai ganhando é o público.

Hoje, 3, o trio recebe o chef Pedro Forato e a bartender Renata Nascimento, do restaurante Lardo - Pompéia, para cozinhar no taiwanês Aiô. Serão cerca de seis pratos exclusivos criados em conjunto, mixando as identidades de ambas as cozinhas a partir de técnicas e vivências, além de seis drinks elaborados vodca e gin Yvy que comporão uma carta com os best sellers de cada casa, bem como novidades etílicas.

Na semana seguinte, a turma parte para o Rio de Janeiro, onde no dia 12 Aiô apresentará suas criações inspiradas nos sabores de Taiwan no restaurante pan-asiático MEE, uma estrela Michelin, comandado pelo chef Alberto Morisawa, no hotel Copacabana Palace.

Já na segunda-feira (15) será a vez do Mapu Baos e Comidinhas levar pratos que já são sucesso absolutos na casa em São Paulo para o público do chef Bruno Katz, no Katz-Sü, no Jardim Botânico.

De volta à capital paulista, na quarta-feira (17), Maurício Barbosa invade a barra do bar Cordial, no Centro da cidade, para arrasar nos drinks ao lado do premiado bartender Gabriel Santana, sócio da casa.

Para fechar o mês, o Mapu invade o Atzi no dia 28, para a edição do Atzi Convida de Abril, evento que acontece todo último domingo do mês, onde os chefs convidados criam tacos especiais para a data.

Lardo no Aiô

R. Áurea, 307, Vila Mariana

Tel: (11) 5083-4778

No dia do evento não haverá reservas, a casa trabalhará por ordem de chegada.

3 de abril, das 18h às 22h

Aiô no MEE

Av. Atlântica, 1702, Copacabana, Rio de Janeiro

Reservas: (21) 2548-7070

12 de abril, das 19h às 22h

Mapu no Katz-Su

Rua Von Martius, 325, Jd. Botânico, Rio de Janeiro

Dia 15 de abril, das 18h às 21h

Aiô no Cordial

Rua Rua Epitácio Pessoa, 32

Dia 17 de abril, das 19h às 0h

Mapu no Atzi

Rua Mourato Coelho, 1233

28 de abril, das das 12h às 17h

Chá como Tempero

Capeletti de mate, mutaba de abóbora e glace de algas. (Talita Silveira/Divulgação)

Com pesquisa, conhecimento, técnica e paixão por descobertas, o cruzamento dos mundos do chá e da gastronomia é capaz de se desdobrar em infinitas possibilidades. É o que o público terá oportunidade de experimentar no dia 8 de abril, a partir das 19h30, no Make Hommus. Not War.

Na ocasião, o chef Fred Caffarena e sua sócia, a gastróloga Talita Silveira, abrem o restaurante para receber a sommelière de chás Carla Saueressig para apresentar um menu de quatro tempos, que muito além de harmonizado com os chás, tem como objetivo incorporá-los na preparação das receitas.

Parado pela pandemia, o projeto “Chá como Tempero”, surgiu em 2018 e já teve edições anteriores que evidenciaram as criações da dupla. Nesta edição a bebida aparece para além das xícaras, em técnicas de defumação e para marinar ingredientes.

“Engana-se quem acha que trabalhar com chá é necessariamente trabalhar com uma infusão. Nós pensamos nos chás como especiarias. Algumas ervas têm uma nuance tão forte de aroma, por exemplo, que ao serem utilizadas em um prato, conseguem transferir sabor a ele”, conta Fred que fez um vatapá vegano utilizando um chá fermentado que passava uma percepção de maresia ao prato. "A receita não tinha camarão, mas tinha o gosto”, diz.

Para garantir lugar na experiência do dia 8, é necessário reservar previamente pelo Whatsapp do Make Hommus. Not War: (11) 991765171.

Jantar do projeto “Chá como Tempero”

Data: 8 de abril de 2024 (segunda-feira), às 19h30

Endereço: Make Hommus. Not War – Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros

Preço: R$270

Reservas: (11) 991765171

Cinco anos de Malta Beef Club Leblon

Malta Beef Club Leblon. (Tomas Rangel/Divulgação)

O Malta Beef Club Leblon completa cinco anos e, para comemorar, os fãs da casa especializada em carne ganharam uma noite especial com menu a quatro mãos criado por Marcelo Malta e Tuca Mezzomo.

No dia 16 de abril, às 20h30, o chef do Charco, restaurante paulista super premiado, 56º colocado na prestigiada lista Latin America’s 50 Best Restaurants, e especializado em preparos na brasa, invade a cozinha da unidade do Leblon do Malta Beef Club para preparar um menu degustação exclusivo para a ocasião.

Ao todo, entre snacks, entradas, principais e sobremesas criadas pelos dois chefs, serão oito etapas, harmonizadas com vinhos, drinques e cerveja. O menu contará com blue fin, A5, uni (ovas de ouriço do mar), ostras, camarão tigre, dry age e cavaquinha e custará R$420 + taxas por pessoa.

Para o evento, será necessário reservar com antecedência por meio do telefone (21) 97137-9882.

Avenida General San Martin, 359, Leblon

16 de abril, às 20h30

Reservas: (21) 97137-9882

Seis anos de Oteque

Chef Zaiyu Hasegawa desembarca do Japão para os seis anos do Oteque, no Rio de Janeiro. (Divulgação/Divulgação)

Um dos chefs mais festejados do Japão, Zaiyu Hasegawa desembarca no Rio de Janeiro dia 18 de abril para celebrar ao lado do chef Alberto Landgraf o sexto aniversário do restaurante Oteque. À frente do Den, em Tóquio - duas estrelas Michelin, oitavo lugar no 50 Best Restaurants da Ásia em 2024 e em 21º na lista mundial -, o chef se destaca por apresentar uma cozinha criativa, que quebra paradigmas da culinária japonesa clássica de forma descomplicada.

Talhado em hospitalidade de alto padrão desde a infância, por influência da mãe gueixa, Hasegawa vale se de ingredientes sazonais de excelência para recriar pratos e sabores tradicionais sob um viés contemporâneo. Conceitos que também servem de pilar para o consistente trabalho executado por Landgraf nos últimos anos. O que rendeu ao restaurante carioca duas estrelas do Guia Michelin logo nos dois primeiros anos de abertura, e, mais recentemente, a 20ª posição no Latin America's 50 Best Restaurants e a 76º posição no ranking mundial da premiação.

O menu fechado que contará com clássicos do DEN custa R$1.600 com harmonização, mais 12% de serviço. As reservas devem ser feitas com antecedência.

Jantar comemorativo de 6 anos do Oteque com Zaiyu Hasegawa

Rua Conde de Irajá, 581 - Botafogo. Rio de Janeiro

Dia 18 de abril, às 19h

Somente com reservas

Tel: +55 (21) 3486-5758

Sete anos do NOSSO com Igor Renovato e Lucas Gomez

Lucas Gomez. (Divulgação/Divulgação)

O NOSSO completa sete anos e celebra essa trajetória com os campeões da Campari Bartender Competition, Igor Renovato e Lucas Gomez. No dia 7 de abril, a casa abre às 18h30 e, a partir das 20h, o anfitrião Daniel Estevan, campeão de 2022 da Campari Bartender Competition e embaixador global da marca em 2023, prepara dois drinques, entre eles, o Negroni Cunhã Puca, coquetel que lhe rendeu o título da competição.

A proposta da bebida é recriar um clássico, mas com pegada amazônica, utilizando gim infusionado com jambu, Campari infusionado com cogumelo Yanomami, caxiri (bebida alcoólica fermentada da mandioca brava, conhecida como cerveja da Amazônia) e um blend de vermute italiano, sendo um coquetel de notas amargas e defumadas associadas ao umami. Completa a carta de Daniel, o Negroni Caccio & Pepe, de gim com pimenta do reino, Cinzano 1757 e Campari com infusão de grana padano.

No evento, os coquetéis da noite custam R$ 38 e o chef e sócio Bruno Katz, serve ostras com sorbet de campari, receita criada especialmente para a comemoração.

Sete anos do NOSSO com Igor Renovato e Lucas Gomez

Rua Maria Quitéria, 91 – Ipanema

7 de abril, 20h à 00h30 (abertura da casa às 18h30)

O NOSSO aceita reservas apenas para o mezanino, até às 19h30, através do site nossoipanema.com

SUBIntenções no SubAstor

Drinque SubIntenções. (Mario Rodrigues Jr/Divulgação)

No ano que celebra 15 anos de casa, o SubAstor apresenta o SUBIntenções, em parceria com a tequila Don Julio, e drinque inédito assinado pelo bartender Alex Sepulchro. O evento, apenas na unidade da Paulista, acontecerá toda primeira quinta-feira do mês, a partir de amanhã, 4, e contará com coquetéis especiais, gastronomia impecável do bar e muita música brasileira ao vivo, nessa semana o DJ Caio Formiga comandará a noite.

Para cada edição do SUBIntenções, o bar apresentará um drinque exclusivo com um convidado especial para embalar as noites. SUBIntenções abrirá o calendário de eventos para comemorar o aniversário do bar. Em breve, a marca anunciará nova carta de drinques, Guests especiais, dentre outras ações.

Endereço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 72

Horário de funcionamento: Quarta- feira 17h30- 00h. Quinta-feira, das 17h30- 1h. Sexta e Sábado, das 18h até o último cliente.

Arcos Expedition

Bar dos Arcos faz a terceira edição do projeto Arcos Expedition. (Divulgação/Divulgação)

O projeto Arcos Expedition, liderado pela especialista Michelly Rossi, chega a sua terceira edição que acontece a partir de hoje, 3. O projeto que visa promover trocas de experiências culturais e técnicas entre bartenders de todo o mundo convida para esta edição as bartenders Sabrina Travesso e Agostina Elena.

A partir das 20h, o Bar dos Arcos convida todo o público a experimentar os coquetéis autorais preparados pelas profissionais no subsolo do Theatro Municipal. A ordem de acomodação é por chegada e a entrada gratuita. Os drinques terão valor único de 45 reais.

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República, São Paulo - SP

Horário de Funcionamento: Ter e Quar das 18h às 1h / Quin e Sex das 18h às 02h/ Sáb das 18h às 03h.