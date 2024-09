Zenklub, Conexa e Exame lançam cursos gratuitos para prevenção ao burnout e ao assédio no trabalho

Capacitar líderes de RH para interromperem ciclos de assédio e agirem com responsabilidade em casos emergenciais de saúde mental, esse é o objetivo da trilha de cursos desenvolvida pela Exame em parceria com grandes especialistas, como a jornalista Izabella Camargo e o médico Rui Brandão, co-fundador do Zenklub.

O programa é uma oportunidade única e exclusiva para adquirir uma visão bastante abrangente dos principais desafios, conceitos, impactos e ferramentas de saúde mental no ambiente de trabalho.

Oportunidade única para líderes de RH

O cuidado com a saúde mental ainda é um dos maiores desafios do RH, em um mercado que historicamente favoreceu a construção de ambientes tóxicos e que ainda trata o tema com muito tabu.

“O espaço de fala, conhecimento e naturalização do tema favorecem a prevenção e evitam casos emergenciais, como o burnout. Se o RH e a liderança, que são os agentes transformadores de uma organização, não têm letramento em saúde mental, não há solução”, disse Izabella Camargo.

A trilha é composta por três módulos que abordam de forma direta e prática a saúde mental no ambiente corporativo.

O que você vai aprender na trilha gratuita de saúde mental:

Impactos da saúde mental e emocional nos resultados

Relação da saúde mental com a diversidade

Iniciativas práticas e imediatas de prevenção ao adoecimento mental

Práticas de liderança anti-burnout

Gestão de riscos ocupacionais

Novas tratativas legais inseridas pelo governo federal

Como interromper assédios que levam ao esgotamento físico e emocional

Com quem você vai aprender sobre produtividade sustentável, bem-estar e muito mais

Trilha de cursos gratuitos de saúde mental da Exame em parceria com o Zenklub e a Conexa

Izabella Camargo - Jornalista, palestrante especialista em comunicação com enfoque em saúde, idealizadora do movimento pela Produtividade Sustentável e do manifesto em prol dos EPIs da saúde mental.

Rui Brandão: médico, co-fundador do Zenklub, principal especialista em saúde mental corporativa do país, e VP de Saúde mental na Conexa.

Mariana Clark: consultora, Psicóloga especializada saúde mental, perdas e lutos, acolhimento, humanização e prevenção de adoecimentos

Ana Tomazelli: fundadora e Presidente do IPEFEM (Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das existências múltiplas), Psicanalista e Executiva da área de Recursos Humanos.

Não perca a oportunidade de adquirir conhecimento com quem tem realizado transformações em grandes empresas

A responsabilidade do RH na saúde mental

“O RH é a primeira área de apoio nas demandas de saúde mental, mas também precisa assumir responsabilidades. Invistam em dados, mostrem como diversas taxas negativas, como turnover e baixa produtividade, estão ligadas a esse tema, levantem essa bandeira o ano inteiro para transformar a cultura e fazer mais pela vida” , disse Rui Brandão, co-fundador do Zenklub.

Como participar?

Para ter acesso aos cursos totalmente gratuitos, basta se inscrever até o final do dia 30 de setembro de 2024 e, claro, ser um profissional da área de RH.

Cada inscrito vai ganhar dois meses de acesso gratuito na plataforma de streaming da Exame, que oferece aprendizagem com flexibilidade e qualidade de cinema, para concluir a trilha.

Não haverá nenhum tipo de cobrança após o fim do período gratuito e também não é preciso informar nenhum dado para pagamento para ter acesso.

Clique aqui para assistir aos cursos e começar agora sua jornada em prol do bem-estar organizacional.

Burnout no Brasil

O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mudo, com cerca de 30% dos trabalhadores diagnosticados com esgotamento físico e mental associado ao trabalho, ficando atrás apenas do Japão, que lidera com um índice de 70%.

Os dados do International Stress Management Association são mais um chamado para você transformar a cultura da sua empresa com esse letramento.

Como saber se um funcionário está prestes a ter um burnout?

Essa e muitas outras respostas em um diálogo aberto com especialistas na trilha gratuita de saúde mental da Exame.

Esse conteúdo foi oferecido pela Exame Corporate Education, a frente de Educação Corporativa da Exame.