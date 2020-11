Zé Delivery tem 70 vagas em tecnologia, com home office e terapia grátis

O Zé Delivery, startup de entrega de bebidas, está com 70 vagas em aberto para seu time de tecnologia. A empresa segue mantendo o trabalho à distância em meio à pandemia.

As candidaturas podem ser feitas pelos interessados neste link, pelo LinkedIn.

Além de oferecer consultas sem custo à distância pelo Hospital Albert Einstein, com direito à prescrição de medicamento e exames via SMS, os profissionais também terão direito a atendimento psicológico 100% gratuito quatro vezes por mês e duas aulas de ioga por semana por videoconferência.

A empresa também oferece empréstimo de equipamentos, reembolso para compra de material e auxílio para despesas com internet.

O Zé Delivery oferece mais de 1.500 produtos em mais de 200 cidades em todo o Brasil, chegando a 5,5 milhões de pedidos no último trimestre — um número 3,6 vezes maior do que em todo o ano de 2019, como consequência do aumento do serviço de delivery durante a pandemia.