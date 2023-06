Witseed by Exame lança ecossistema para gestores de RH implementarem cultura de aprendizagem

Pioneira no mercado de educação corporativa, em 2023 a Witseed passou a fazer parte do Grupo EXAME, unindo inovação e transformação digital à tradição de 55 anos da revista. Agora a Witseed by EXAME lança seu primeiro curso voltado para gestores das áreas de Recursos Humanos, Treinamento & Desenvolvimento e Desenvolvimento Organizacional, o WitLearn.

Acesse o plano prático para implementar uma cultura de aprendizagem na sua empresa

O programa, voltado para a prática, foi projetado para auxiliar os alunos a estabelecerem uma cultura de aprendizagem forte nas empresas, acelerando e potencializando a performance dos colaboradores. Além de aulas ao vivo, os alunos terão acesso à uma comunidade online para facilitação de networking e troca de experiências, e participarão de um desafio real, colocando os aprendizados na prática.

Além das aulas ao vivo, os alunos terão acesso à cursos digitais na plataforma da Witseed que podem ser consultados sempre que necessário.

A ideia é que cada aluno da WitLearn finalize o curso sabendo:

1. Compreender



Os participantes terão a oportunidade de adquirir um profundo entendimento dos fundamentos e benefícios da cultura de aprendizagem nas empresas, compreendendo seu impacto direto no desempenho e crescimento organizacional.

2. Identificar

Durante o curso, serão exploradas as barreiras e desafios comuns enfrentados na implementação de uma cultura de aprendizagem. Os participantes terão acesso às melhores estratégias para superar essas dificuldades e criar um ambiente favorável ao aprendizado.

3. Criar

O WitLearn capacita os gestores a desenvolver soluções estratégicas personalizadas para a implementação da cultura de aprendizagem em suas respectivas empresas. Serão abordadas metodologias alinhadas às necessidades específicas de cada organização, garantindo uma abordagem eficaz e alinhada às metas corporativas.

4. Implantar

O curso fornecerá práticas de aprendizagem eficazes que poderão ser implementadas nas empresas dos participantes. Além disso, serão apresentadas métricas relevantes para medir o impacto e os resultados dessa cultura de aprendizagem, possibilitando um acompanhamento constante e direcionado.

5. Engajar

Por fim, o WitLearn visa engajar líderes e colaboradores no processo de aprendizagem contínua. Através do curso, os gestores serão capacitados a se tornarem promotores de uma mentalidade de desenvolvimento e colaboração, impulsionando a cultura de aprendizagem em suas organizações.

Cultura de aprendizagem: estratégia para desenvolver talentos e dobrar perfomance na sua empresa

As inscrições para o curso WitLearn já estão abertas. Entre em contato com um dos consultores para fazer parte clicando aqui.