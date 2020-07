Webinar com a Descomplica debate o novo mundo da educação às 12h

Depois que escolas, faculdades e outras instituições tiveram que se adaptar para o ensino à distância na quarentena, como será o novo mundo da educação? A Exame Academy recebe nesta quarta-feira, 29, às 12h, Marco Fisbhen, CEO e Fundador do Descomplica, e Marina Cruz, Head da Pós-Graduação da Edtech, para debater o tema.

A Descomplica já nasceu digital em 2011 com seu curso de preparação para o Enem e vestibulares. E hoje é a primeira Edtech, startup de tecnologia em educação, a oferecer cursos de pós-graduação.

Segundo a head da área de pós-graduação, a tendência para a área após a pandemia é de aceleração. “O mercado vai acelerar mais do que vinha crescendo antes. Hoje, a área de educação online corresponde a aproximadamente 30% do setor. Nossa projeção era de 50% em 2022, mas a migração foi acelerada com a pandemia”, explica ela.

Entre os grandes desafios para o ensino online, Cruz destaca o engajamento dos alunos. Fazer com que todos consigam concluir o curso com sucesso é o maior objetivo dos educadores. No modelo virtual, a taxa de evasão é elevada por apresentar mais dificuldades de foco, escolha do curso e gestão do tempo dos matriculados.

Segundo ela, a forma como a instituição monta a jornada do estudante, com plataformas interativas e um atendimento completo, garante que o aluno fique engajado durante todo o processo.

Para ajudar na gestão do tempo, todos os cursos de MBA da Descomplica têm uma disciplina que ensina a organizar a agenda até a graduação, ensinando a reservar as horas de estudo e equilibrar outras responsabilidades pessoais e de trabalho.

