Waze mindset é o caminho para o sucesso, segundo CEO de novos negócios

Já pensou em ter um negócio sobre ranqueamento no site de busca Cadê? (antecessor do Google, lançado em 1995), e depois ser chamado para trabalhar na empresa por causa de seu ótimo trabalho como empreendedor? Foi o que aconteceu com o atual CEO da 10X Aceleradora, Mauro Amaral, no início da sua carreira. O fundador da startup de aceleração é o convidado do 4º episódio do videocast O Que Ninguém te Conta, onde divide suas experiências para além das linhas do currículo.

A EXAME Academy e a Future Dojo lançam um episódio semanal do podcast O Que Ninguém te Conta, trazendo histórias profissionais pouco imaginadas. Mauro Amaral conta aos co-hosts Rodrigo de Godoy, head da EXAME Academy, e Fellipe Collins, CEO da Future Dojo, que foi aprendendo na prática que se desenvolveu como profissional. O hoje CEO liderou projetos digitais de novos negócios e aceleração de resultados em empresas de tecnologia, como Cadê?, Yahoo!, MercadoLivre, Submarino, B2W, UOL, UOL EdTech e Laureate Digital.

Mauro comenta com os co-hosts que se pudesse dar um conselho para seu eu mais novo, diria para si mesmo para ser menos emocional com as decisões da sua carreira. O profissional divide que, em muitos momentos, tinha dificuldades para lidar com frustrações ou situações desafiadoras por “pensar com o coração”. Hoje, Mauro enxerga na estratégia a liberdade para tomar decisões mais assertivas, você pode assistir o episódio do videocast aqui.

“Eu falo muito sobre isso, você tem que ter o “Waze mindset”: você faz um plano, seu melhor plano, mas não deu certo. Então, é igual o [aplicativo] Waze, que te traça o melhor caminho. Por exemplo, se você quer chegar na EXAME, o Waze te traça o melhor caminho, mais curto, mais eficiente e sem trânsito. Mas quando você erra, por algum motivo, o Waze não fala “parei, não vou andar mais”. Ele vai recalcular rota para trazer o melhor caminho. Então, é impossível ter sucesso sem erro”, comenta Mauro sobre o pensamento que o ajudou durante as mudanças na carreira.

Muitas vezes, para caminhar em direção ao sucesso é preciso trabalhar contra o status quo para lidar com situações complicadas com seu superior ou com a equipe. Mesmo assim, são os resultados que podem provar um bom profissional, segundo Mauro comenta: “Se você entregar resultados que são de fato resultados, você vai crescer. E caso a companhia, teu chefe não te valorize, a sua carreira vai te valorizar. É maior do que seu chefe, é o teu passaporte”.

Mauro comenta que situações como essas podem te provar como ótimo profissional e até servir como um cartão de visitas para as próximas experiências. O CEO comentou que chegou a receber algumas propostas que não tinham nada a ver com a história que ele pensava em trilhar mas vinham como resposta, como uma recompensa do seu trabalho duro.

O que é O Que Ninguém te Conta

É o programa da EXAME Academy lançado no Youtube que entrevista profissionais de diferentes áreas para contarem suas experiências profissionais e histórias que nem as melhores folhas de currículos nem perfil no LinkedIn podem prever. O videocast é semanalmente. Para não perder os novos episódios, se inscreva no canal da EXAME Academy.

Assista o episódio completo do videocast O Que Ninguém te Conta:

