Warren Buffett: os cinco livros que vão além do investimento para a lenda das finanças

Warren Buffett, um dos investidores mais influentes do mundo, é conhecido não apenas por sua habilidade nos negócios, mas também por seu hábito de leitura. Ao longo dos anos, ele compartilhou títulos que considera fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional. A seguir, cinco obras que moldaram sua trajetória e continuam a inspirar leitores em diversas áreas.

1. Como fazer amigos e influenciar pessoas – Dale Carnegie

Como fazer amigos e influenciar pessoas: livro é leitura obrigatória para quem deseja empreender. (Reprodução/Reprodução)

Publicado originalmente em 1936, o clássico de Dale Carnegie permanece atual como guia para construir relações interpessoais eficazes. O livro ensina como evitar discussões, conquistar aliados, motivar equipes e até melhorar habilidades de vendas.

Uma das dicas práticas envolve estimular a competição saudável entre colegas de trabalho. Segundo Carnegie, não é necessário oferecer prêmios: destacar publicamente o desempenho de um colaborador pode ser suficiente para motivar os demais.

No documentário da HBO Becoming Warren Buffett, o investidor revela que os ensinamentos de Carnegie o ajudaram a superar o medo de falar em público. Buffett recomenda o livro com frequência.

2. O investidor inteligente – Benjamin Graham (com comentários de Jason Zweig)

"O Investidor Inteligente" é o livro de cabeceira de Buffett (Divulgação/EXAME.com)

Para quem deseja iniciar ou aprimorar seus conhecimentos em investimentos, este é um dos títulos mais recomendados por Buffett. Ele credita à obra uma mudança significativa em sua visão sobre o mercado financeiro.

“O dia em que peguei esse livro foi um dos mais sortudos da minha vida”, afirmou Buffett. Escrito por Benjamin Graham, investidor que prosperou após a crise de 1929, o livro apresenta princípios fundamentais para avaliar empresas, diversificar portfólios e investir com inteligência.

3. A coisa mais importante – Howard Marks

Buffett também é admirador do trabalho de Howard Marks, cofundador da gestora Oaktree Capital Management. Em A Coisa Mais Importante, Marks compartilha sua visão sobre como investidores bem-sucedidos conseguem interpretar o mercado de forma diferenciada, identificando oportunidades que passam despercebidas pela maioria.

Buffett recomenda tanto esta obra quanto sua versão expandida, The Most Important Thing Illuminated.

4. Uma breve história de quase tudo – Bill Bryson

Capa do livro Uma breve história de quase tudo (Divulgação)

Nem só de finanças vive a estante de Buffett. O investidor já comentou sobre o quanto se surpreendeu com os fatos apresentados por Bill Bryson neste livro.

Uma Breve História de Quase Tudo é exatamente o que o título sugere: uma jornada pelo conhecimento humano, abordando desde o funcionamento das bactérias até a teoria da relatividade de Einstein, passando pelo Big Bang e os mistérios ainda não desvendados dos oceanos.

5. Ações comuns, lucros extraordinários e outros escritos – Philip A. Fisher

Voltado para profissionais do mercado financeiro ou para quem deseja aprimorar sua estratégia de investimentos, este livro oferece conselhos práticos sobre como identificar ações supervalorizadas, o momento ideal para comprar e onde buscar informações pouco conhecidas sobre empresas.

Fisher também ajuda o leitor a entender seu perfil de investidor—se mais conservador ou propenso ao risco.

