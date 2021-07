Warren Buffett: 3 passos para seguir o conselho de ouro do bilionário

Recentemente os bilionários e megainvestidores Warren Buffett e seu parceiro de negócios, Charlie Munger, deram uma entrevista à CNBC sobre as seis décadas de amizade e parceria dos dois. Na ocasião, Buffett deu um conselho de ouro a quem quer ter uma vida ou carreira de sucesso: É melhor se associar com pessoas que são melhores do que você.

Buffett e Munger construíram a Berkshire Hathaway de uma única fábrica têxtil para uma potência de US$ 650 bilhões. E eles afirmam que nunca tiveram uma única discussão em todos estes anos. Por quê? Eles admiram os pontos fortes um do outro.

Na entrevista, Munger concordou com o conselho de Buffett de que é importante se associar a pessoas que o tornam melhor. “Para conseguir um bom parceiro, seja um bom parceiro”, acrescentou.

Um bom parceiro atrairá outros bons parceiros e, juntos, vocês crescerão. Mas como ser um bom parceiro? Em sua coluna na revista Inc. o consultor de liderança e autor de best-sellers Carmine Gallo explica: “Você será um bom parceiro se deixar de lado seu ego, reconhecer que os outros têm talentos que você gostaria de imitar e permanecer aberto a novas experiências”.

Instrutor em Harvard, Gallo já prestou consultoria para executivos de empresas como Accenture, Berkshire Hathaway, Chevron, Coca-Cola, Ford, Google, Hyundai, Intel, KPMG, LinkedIn, Microsoft, Pfizer, Salesforce e Walmart. Ele indica como começar a seguir o conselho de Buffett para ter uma vida e uma carreira de sucesso:

1. Deixe um pouco de lado o seu ego

Esse é o passo mais difícil de dar, e é o motivo pelo qual poucas pessoas seguem o conselho de Buffett. Quando foi a última vez que você reconheceu que um colega, cônjuge, amigo ou mesmo um concorrente faz de você uma pessoa melhor?

Gallo usa as filhas como exemplo: uma adora tocar música e a outra gosta de esportes. “É normal admitir que outra pessoa é um melhor pianista ou melhor em uma habilidade específica. A força de outra pessoa não tira nada de você. Na verdade, você pode usar o exemplo deles como motivação para melhorar”.

2. Entre em contato com as pessoas que você admira

“Embora tenha escrito 10 livros, continuo a crescer como escritor porque me expus ao que há de melhor no negócio. Depois de dar o primeiro passo e deixar de lado meu ego, pude ler outros livros de negócios e não-ficção com uma apreciação dos pontos fortes de outro escritor”, diz Gallo, que freqüentemente faz ligações para escritores que admira.

Ao dizer às pessoas que gosta do trabalho delas, você pode se surpreender ao ver como elas são acessíveis e podem até mesmo dar dicas para ajudá-lo a melhorar.

3. Esteja aberto a experiências diversas

Há um limite para o quanto você pode aprender associando-se a pessoas que compartilham sua mesma formação, educação, origem, etc. Saia de sua zona de conforto e busque ativamente aqueles cujas experiências e qualidades sejam diferentes das suas.

O consultor usa como exemplo sua própria vivência: ele não tem experiência militar, mas aproveita todas as oportunidades de falar como palestrante em bases militares e para soldados de elite como os Boinas Verdes e pilotos de caça TopGun. Ao fazer isso, Gallo tornou-se amigo de pessoas que têm uma coragem incomum. “Tenho habilidades que eles gostariam de aprender, e eles têm pontos fortes que admiro”, conta. Como resultado, todos se tornam melhores.

