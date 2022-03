VTEX oferece 15 mil bolsas para formar desenvolvedores de graça

A VTEX, plataforma de comércio digital, abriu as inscrições para a terceira edição de seu programa Hiring Coders. Com o objetivo de formar até 3 mil pessoas, a empresa vai oferecer 15 mil bolsas de estudo em parceria com a Gama Academy.

O curso é focado em AWS, sistema de nuvem da Amazon, e em VTEX IO, a plataforma de desenvolvimento da empresa.

Com diversas etapas, 15 mil candidatos vão entrar para o treinamento inicial de Front-End e Back-End (Full-Stack). Depois, 3 mil pessoas vão passar para a fase seguinte de treinamento VTEX IO, AWS e ecommerce. Na semi-final, serão 300 candidatos e a final, 60.

Segundo Bruna Bueno, diretora de Pessoas na VTEX, o objetivo do programa vai além da capacitação de profissionais em plataforma de serviço digital.

“O Hiring Coders tem o poder de introduzir, em um mercado em acelerada expansão e repleto de oportunidades, pessoas interessadas em novas possibilidades de carreira, incluindo grupos ainda sub-representados no setor de tecnologia, como as mulheres”, afirma.

Nas duas edições passadas, foram mais de 50 mil inscritos. Em 2021, o programa teve 43% dos participantes que se identificaram como pretos ou pardos, 35% como mulheres e 18% como não binários ou transgêneros.

Nesta edição, candidatos de qualquer lugar do Brasil e, pela primeira vez, de Portugal poderão se inscrever. O programa é voltado para desenvolvedores recém-formados e pessoas em transição de carreira para a área.

As aulas vão do dia 26 de abril até 3 de agosto e o aprendizado é todo baseado em desafios reais da área.

Além disso, os inscritos terão mentoria com engenheiros da VTEX e líderes de empresas de tecnologia. No final do programa, os alunos recebem certificados da AWS e VTEX IO.

As inscrições vão até o dia 30 de abril pelo site.

