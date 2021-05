VTEX lança programa com 10 mil bolsas para formar desenvolvedores

A VTEX, empresa de tecnologia para o comércio eletrônico que vale US$ 1,7 bilhão, lança nesta segunda-feira, 24, a segunda edição do Hiring Coders. O programa vai oferecer 10 mil bolsas integrais para curso da Gama Academy, uma das maiores escolas em capacitação digital.

O objetivo do programa é desenvolver profissionais em início de carreira, mas que já entendam de lógica e programação. Os selecionados terão dois meses e meio de aulas online e mentoria com profissionais do mercado de e-commerce.

Após o final do programa, os alunos com melhores resultados poderão concorrer a vagas de emprego na VTEX.

Segundo Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, a segunda edição do programa vai ajudar a aumentar o número de programadores que atuam no mercado de comércio eletrônico.

Quem termina o curso recebe um certificado VTEX IO, mostrando que eles são capazes de trabalhar com tecnologias usadas por clientes em 32 países do mundo. As aulas incluem linguagens JS, Node e VTEX IO, assim como as habilidades comportamentais exigidas pelas empresas.

“Aumentamos as chances de colocação no mercado de trabalho, sejam eles contratados pela VTEX ou não”, fala o CEO.

A seleção vai priorizar pessoas com pelo menos seis meses de experiência com programação. O processo será online, na plataforma da Gama Academy, e acontece entre 24 de junho e 29 de agosto. As inscrições ficam abertas até o dia 11 de junho pelo site.

Desafio global

O Tetrix, desafio universitário da VTEX, está com as inscrições abertas para sua terceira edição, que promete ser a maior até então. Agora, o desafio de negócios e comércio digital está aberto para estudantes e recém-formados de qualquer lugar do mundo.

E o prêmio não é apenas uma viagem de volta ao mundo. A pessoa ganhadora terá a chance de passar por cincos países diferentes, conhecer empresas inovadoras e ter acesso a profissionais e eventos que não teria a chance de outra forma.

Para participar, os candidatos devem ser universitários ou ter no máximo três anos de formados. Também é necessário ter mais de 18 anos. As inscrições vão até o dia 31 de agosto pelo site.

