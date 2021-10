VTEX oferece bolsas para negros em formação sobre e-commerce

A VTEX, empresa de tecnologia para o comércio eletrônico, lança nesta quinta-feira, 21, uma nova iniciativa para capacitar profissionais para trabalhar na área de comércio digital.

Dessa vez, o programa Diverse Ecommerce Training oferece 40 bolsas de estudo para a formação de pessoas negras (homens e mulheres, cis ou trans).

A iniciativa está entre as ações da Consciência Negra e do mês da História Negra da VTEX. O curso foi criado por funcionários da empresa e cada edição é voltada para diferentes grupos diversos, como mulheres, pessoas com deficiência e LGBTQIA+.

“Programas como esse são essenciais para promover ambientes mais diversos no mercado de comércio digital. Por meio do Diverse Ecommerce Training e de outras ações que promovemos ao longo do ano, os participantes podem desenvolver conhecimentos técnicos e trocar experiências com profissionais renomados, o que possibilita o impulso na carreira em um setor com crescimento exponencial”, explica Isabella Souza, líder dessa iniciativa na VTEX.

Pessoas negras de qualquer lugar do Brasil podem participar. Só é necessário ter formação na universidade ou previsão para concluir o curso até dezembro de 2022. Qualquer curso superior será aceito. Todas as aulas serão em português, assim não é necessário ter domínio de inglês.

O programa terá duração de seis semanas e os alunos terão aulas online com foco em temas como “Introdução ao Digital Commerce”, “Digital Commerce Journey” e “Conhecimento da plataforma VTEX”.

Além das bolsas de estudo, os alunos poderão obter certificação como analistas de e-commerce júnior com ênfase na plataforma VTEX.

Ao longo de outubro e novembro, a empresa também divulgará em suas redes eventos e palestras voltados ao público de profissionais negros, com temas como mercado de trabalho, treinamento de recrutadores e curso de educação antirracista.

Os interessados no programa Diverse Ecommerce Training podem se inscrever até o dia 31 de outubro pelo site.

