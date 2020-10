Votorantim Cimentos busca engenheiros para se tornarem futuros líderes

Se seu plano de carreira inclui crescer rapidamente e assumir um cargo de liderança, o programa Líder do Cimento, da Votorantim Cimentos, vai te ajudar.

A empresa vai selecionar engenheiros para cinco vagas na área de Manutenção e acelerar suas carreiras. Em três semestres, eles passarão por um programa para desenvolver competências técnicas e de gestão de pessoas e, dependendo de seu desempenho, poderão assumir cargos de coordenadores e gerentes.

Embora o programa já esteja em sua 6ª edição, a seleção desse ano será inédita por focar sua busca em profissionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nos outros anos, o foco foi para Sul e Sudeste e essa é a primeira vez que as oportunidades são lançadas para as outras três.

Dessa forma, as oportunidades estarão distribuídas pelas fábricas da Votorantim Cimentos localizadas nas cidades de Xambioá (TO), Sobral (CE), Laranjeiras (SE), Sobradinho (DF) e Cuiabá (MT).

Para se candidatar, é necessário ter formação em Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica. A empresa procura por pessoas com experiência na área e que tenham conhecimentos de Planejamento e Controle da Manutenção (PCM), em finanças e gestão de manutenção.

Também é necessário que os profissionais tenham disponibilidade para viagens. No final do programa, os selecionados podem ser alocados em posições nos estados destacados.

A Votorantim Cimentos deseja reforçar seu compromisso com a diversidade e inclusão na seleção. Segundo o gerente de Diversidade e Captação da Votorantim Cimentos, Aldo Frachia, eles valorizam os talentos com um olhar mais humano, inclusivo e respeitoso.

“O líder que buscamos é um profissional que possui sólida formação e experiência, mas que também seja capaz de aderir à nossa cultura e valores para juntos promovermos mudanças genuínas no ambiente de trabalho”, afirma.

No processo de seleção, os candidatos aprovados na primeira fase participarão de entrevistas com lideranças regionais das operações e entrevistas técnicas. Depois, haverá uma etapa nacional para definir as futuras e os futuros Líderes do Cimento.

Para os interessados, as inscrições estão abertas até o dia 27 de novembro pelo site da Gupy.