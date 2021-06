Votorantim abre estágio com vagas exclusivas para mulheres em todo o país

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção, está com inscrições abertas até o dia 28 de junho para o Programa de Estágio Técnico para Mulheres e o Programa de Estágio Universitário. Ao todo, são 113 oportunidades disponíveis em 34 cidades.

O processo para mulheres selecionará 25 estudantes de cursos técnicos para atuarem nas fábricas da empresa. As vagas focam estudantes nos cursos técnicos de Segurança do Trabalho, química, qualidade, elétrica, produção, manutenção mecânica, mecatrônica, mineração, edificações, meio ambiente, saneamento, metalurgia, entre outros.

Já para o público universitário, são 88 vagas para estudantes para trabalharem nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia – cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas.

Todas as informações sobre a localização e requisitos para cada uma das vagas estão disponíveis nas páginas do Programa de Estágio Técnico para Mulheres e do Programa de Estágio Universitário.

Inscrições para os estágios

O programa técnico para Mulheres tem inscrições até 28 de junho e são 25 vagas em 15 cidades. Ele se inicia em agosto de 2021. Entre os benefícios, estão bolsa auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Inscreva-se aqui neste link.

Cidades: Cantagalo (RJ); Cajamar (SP); Corumbá (MS); Curitiba (PR); Edealina (GO); Itapeva (SP); Limeira (SP); Nobres (MT); Rio Branco do Sul (PR); Rio de Janeiro (RJ); Salto do Pirapora (SP); São Luis (MA); Sobradinho (DF); Votorantim (SP) e Xambioá (TO).

O programa para universitários, da Votorantim Cimentos, tem inscrições que também vão até 28 de junho, mas abrange muito mais cidades. Entre os benefícios estão bolsas auxílios e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Inscreva-se aqui neste link.

Cidades: Campo Grande (MS); Cantagalo (RJ); Arapiraca (AL); Goiânia (GO); Maringá (PR); São Paulo (SP); Curitiba (PR); Cascavel (PR); Luis Eduardo Magalhães (BA); Santarém (PA); São Gonçalo (RJ); Sobral (CE); Corumbá (MS); Edealina (GO); Recife (PE); Imbituba (SC); Itaú de Minas (MG); Nobres (MT); Primavera (PA); Rio Branco do Sul (PR); Salto do; Pirapora (SP); Santa Cruz (RJ); Votorantim (SP); Sobradinho (DF); Xambioá (TO); Manaus (AM).