Volkswagen abre inscrições de trainee para formados desde 2016

A Volkswagen do Brasil abre nesta segunda-feira as inscrições para seu programa de trainee de 2021. Ele é voltado para os graduados entre 2016 e 2020, que tenham interesse em atuar em uma das localidades da empresa: São Bernardo do Campo, Vinhedo, Taubaté e São Carlos (SP) e em São José dos Pinhais (PR).

O programa dura 18 meses e tem dez vagas. Como pré-requisito, é exigido inglês avançado, experiência profissional prévia, disponibilidade para atuar em alguma localidade da Volkswagen.

Inscrições: até 30 de maio neste link.