Você terá 29% mais chance de ser contratado se tiver esta habilidade

Basta uma competência para que suas chances de contratação aumentem em 29%. Essa é a conclusão do estudo Global Green Skills Report 2023, conduzido pelo LinkedIn, que revelou que profissionais com green skills ("habilidades verdes") se destacam entre os recrutadores e têm maiores chances de serem contratados. O estudo foi feito com base em dados globais de mais de 930 milhões de trabalhadores cadastrados na plataforma.

Essa preferência por talentos verdes, como o levantamento explica, é resultado de uma transformação importante nas empresas. Segundo a pesquisa, o mercado de trabalho está mais preocupado com aspectos sociais, ambientais e de governança e, por isso, busca profissionais que possuam habilidades para aplicar diretrizes ESG nas organizações.

“Assim como a maioria das funções atuais exige competências digitais, os empregos também podem ser desempenhados de forma mais sustentável se os trabalhadores tiverem competências verdes”, afirma o documento. “Acelerar a transformação verde, ao mesmo tempo que expandimos o acesso às oportunidades, exigirá níveis de cooperação sem precedentes entre as partes interessadas dos setores público e privado”, pondera.

No entanto, apesar de ser bastante requisitada e colocar os profissionais em destaque, apenas um em cada oito trabalhadores possui uma ou mais habilidades verdes. “Estamos longe da proporção de competências verdes que necessitamos”, conclui o estudo.

O que são habilidades verdes? Como desenvolvê-las?

Green skills, conforme explica o estudo, são as competências e habilidades de um profissional para implementar ações com foco em sustentabilidade dentro de um negócio. Elas são bem abrangentes e podem ir desde conhecimentos técnicos específicos até habilidades interpessoais necessárias para liderar iniciativas sustentáveis.

Veja, a seguir, cinco maneiras de desenvolver green skills.

Invista em educação: busque por cursos – sejam universitários, de nível técnico ou online – em áreas relacionadas à sustentabilidade e meio ambiente. Adquira experiência prática: tente engajar-se em projetos práticos relacionados à sustentabilidade, como voluntariado em organizações ambientais. Crie uma boa rede de contatos: participe de eventos sobre sustentabilidade para ampliar sua rede profissional e aprender com especialistas da área. Faça leituras e pesquisas: mantenha-se atualizado com as últimas tendências e pesquisas na área de sustentabilidade através de leitura e participação em fóruns. Aposte no desenvolvimento pessoal: procure desenvolver habilidades interpessoais e de liderança para melhor colaboração em equipes multidisciplinares.

