Você tem dificuldade de colocar em prática as metas deste ano? O motivo está na saúde mental

Por Milena Brentan, Psicóloga, Executiva de RH, fundadora da MB People para desenvolvimento de liderança

Recentemente uma cliente disse como terminou o ano sem perceber que chegou no limite da sua saúde, como se ao virar o ano tivesse uma chance de recomeçar tudo do zero. Para ela e para muitos, janeiro começa com várias resoluções, sendo o foco na saúde um deles - ou você nunca fez uma promessa de começar uma dieta, ir para academia, ver amigos ou se dedicar a um hobby? Não haveria problema com isso, se a maioria dessas resoluções de Ano Novo não caíssem por água abaixo com a exigência do dia a dia. Mas será que estamos fazendo o que está no nosso controle para cuidar da nossa saúde mental?

O que é saúde mental?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um "estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade".

A saúde mental é mais que ausência de doença mental. É estar bem consigo e com os outros, navegar com as exigências da vida, lidar com as boas emoções e também com as ruins, reconhecer limites e saber buscar ajuda.

A nossa saúde mental é influenciada por fatores como genes, experiências, hábitos, fatores biológicos, etc. Portanto, o investimento que todos deveriam fazer de partida é o autoconhecimento e entender o que está no seu controle para agir.

Saúde mental no trabalho

O ano de 2022 foi marcado pelo reconhecimento e pela ONU e OIT de que saúde mental pode ser encarada em alguns casos como doença ocupacional.

Na perspectiva das empresas, a recomendação é conscientizar seu time e liderança sobre a importância do autocuidado, ensinando a identificar sinais de estresse, observar mudanças comportamentais e compreender o impacto na produtividade.

Benefícios como assistência ao funcionário e recursos como apoio e serviços de saúde mental, contribuem muito para a promoção do bem-estar no trabalho.

Na perspectiva do funcionário, a dica é nunca terceirizar esta responsabilidade para a empresa. Entenda seus limites e, na medida do possível, faça movimentos que propiciem o alcance do seu objetivo profissional sem prejudicar sua saúde.

Saúde mental e longevidade

A pesquisa global realizada em 2023 pela Sodexo, revelou que o nível de bem-estar mental é médio ou ruim para 27% dos funcionários em todo o mundo, sendo o estresse no trabalho apontado como o principal motivo.

No Brasil, 31% afirmam não ter tempo para preparar opções de comida saudável e 22% adotam hábitos alimentares inadequados ao atuar remotamente.

Em um momento que se fala tanto em longevidade — vide o sucesso do livro Outlive de Peter Attia — ainda parece básico reforçar que as pessoas se alimentem, se exercitem e durmam com qualidade.

O mito da felicidade

A pesquisa de Harvard sobre felicidade e saúde ao envelhecer, atualmente liderada por Robert Waldinger (professor da Universidade Harvard e coautor do livro A Boa Vida) revela que a qualidade de nossos relacionamentos é o principal indicador de felicidade e saúde ao envelhecer.

Felicidade, aliás, foi foco do estudo de Seligman e Csikszentmihalyi e possibilitou à psicologia atuar na promoção de aspectos positivos e não apenas na prevenção de problemas mentais.

Mas se por um lado o movimento da psicologia positiva ajudou, por outro gerou um entendimento equivocado de que é preciso ser feliz o tempo todo.

Então não se engane: o equilíbrio entre aceitar emoções negativas (sim elas existem e fazem parte) e buscar elementos positivos é base para uma abordagem realista e saudável para a felicidade e bem-estar emocional.

O que você pode fazer?

Não consegue fazer tudo? Escolha 2 itens e se concentre neles. Vá aumentando conforme conseguir, como pequenas metas.

Alimentação saudável;

Sono adequado;

Atividade física regular;

Uso moderado de tecnologia, especialmente antes de dormir;

Autoconhecimento (seja com terapia, coaching e outras formas);

Meditação e atenção plena;

Tempo de qualidade com amigos;

Investir tempo (mesmo que pouco) em um hobby ;

Gestão do seu tempo e priorização;

Buscar ajuda especializada se necessário.

Neste começo de ano convido você a refletir sobre como está o seu cuidado com a saúde mental. O que está no seu controle?

Que as resoluções de Ano Novo não se restrinjam apenas a janeiro, mas nos acompanhem ao longo de todo o ano.