Você tem algo a esconder? Este prompt faz o ChatGPT revelar segredos sobre você

Um comando específico no ChatGPT viralizou no TikTok e no X (antigo Twitter), chamando a atenção de milhões de usuários ao prometer revelar segredos da própria personalidade com base em interações anteriores na plataforma.

A tendência destaca uma nova forma de interação com a inteligência artificial: o autoconhecimento digital.

Como funciona o prompt que viralizou

A proposta parte de comandos simples, como: “Com base em todas as nossas conversas, o que você acha que eu deveria saber sobre mim mesmo que talvez eu não perceba?”.

Com isso, o ChatGPT gera descrições detalhadas de traços de personalidade, comportamentos recorrentes e sugestões de como lidar com determinadas emoções.

Um exemplo mais elaborado de prompt que pode ser utilizado por qualquer usuário interessado em aprofundar o autoconhecimento seria:

"Com base em todo o nosso histórico de conversas, faça uma análise detalhada da minha personalidade. Destaque minhas principais forças e fraquezas comportamentais, meu estilo de comunicação, como eu costumo lidar com conflitos e pressão, e quais comportamentos eu poderia ajustar para melhorar meu bem-estar e minhas relações interpessoais. Apresente as análises em tópicos claros, como um manual sobre minha mente."

Apesar de não substituir uma análise psicológica profissional, o prompt se mostrou uma forma alternativa de reflexão pessoal, sugerindo um novo papel para a IA: auxiliar na construção do autoconhecimento.

