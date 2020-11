Você sabe conjugar o verbo “zoar”?

Nesta semana, recebi uma dúvida muito original: “Professor, como se conjuga, no presente do indicativo, o verbo zoar?”

Sempre que houver dúvida em conjugação, caro leitor, vale recordar verbos com a mesma finalização: abençoar, magoar, perdoar. Note: esses verbos, como “zoar”, são finalizados em -oar.

Pensemos, pois, no presente do indicativo de abençoar:

eu abençoo

tu abençoas

ele abençoa

nós abençoamos

vós abençoais

eles abençoam

Assim também será com o importante (e humano!) perdoar: eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos, vós perdoais, eles perdoam.

Quer dizer, então…. bingo!

eu zoo

tu zoas

ele zoa

nós zoamos

vós zoais

eles zoam

Sob o ponto de vista regencial, Celso Luft, em seu Dicionário de Regência Verbal, classifica zoar como intransitivo: “fazer zoada ou som forte, confuso.”

No mundo da Internet, zoar é usado como “aquilo que é dito ou feito com o objetivo de causar riso ou chacota; caçoada, gozação.”

Você sabia?

Os verbos finalizados em -OAR e -UAR terão todas as pessoas do presente do subjuntivo grafadas com “e”. Vejamos o exemplo de “soar” (emitir ou produzir som) e “suar” (expelir suor pelos poros):

que eu soe, que tu soes, que ele soe, que nós soemos, que vós soeis, que eles soem;

que eu sue, que tu sues, que ele sue, que nós suemos, que vós sueis, que eles suem.

Zoe à vontade, onde houver liberdade.

Um grande abraço, até a próxima

DIOGO ARRAIS

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS