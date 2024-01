Você recomendaria seu trabalho a um amigo? Conheça a área que promete empregos mais felizes 

“Sua opinião é muito importante para nós”. Quantas vezes você já se deparou com essa afirmação na caixa de e-mail? Provavelmente, várias – e não é à toa. Uma pesquisa realizada pela agência Conversion mostra que 65% dos entrevistados consideram que a avaliação positiva de outros compradores as fazem gostar mais de uma marca.

Uma boa experiência de compra ou serviço torna os clientes em promotores da marca, o que é muito positivo para a reputação e aumento de lucro do negócio. Internamente, a opinião dos funcionários também não deveria ter o mesmo peso?

Considerando que os colaboradores são um dos ativos mais importantes das empresas, é fundamental que eles se sintam satisfeitos em pertencer à organização. No entanto, a realidade é outra.

Uma pesquisa do site Empregos mostra que 81,1% dos profissionais estão insatisfeitos com o trabalho atual. O mesmo documento também mostra que três em cada quatro pessoas querem trocar de emprego neste ano.

A boa notícia é que, na contramão dessa realidade, a carreira em ESG pode ser uma alternativa interessante. Entenda abaixo.

ESG, cultura empresarial e a felicidade dos colaboradores

Um estudo da startup Humanizadas mostra que 85% dos colaboradores de companhias ESG estão satisfeitos com suas posições e recomendam seus trabalhos atuais. Mas o que essas empresas proporcionam aos seus funcionários que as outras não? Listamos as principais iniciativas.

Possibilidade de um trabalho com propósito: a consciência de que as atividades executadas em cargos ESG oferecem a oportunidade dos profissionais liderarem iniciativas que moldarão o futuro da comunidade que vivem, da empresa que trabalham e do planeta.

Cultura organizacional inclusiva: ambientes diversos (uma das preocupações das empresas comprometidas com as diretrizes ESG) abrem um leque de oportunidades para a criatividade e soluções inovadoras, além de promover um ambiente emocionalmente seguro e representativo.

Priorização do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional: cada vez mais surgem movimentos como o Quiet Quitting em resposta à busca pelo equilíbrio entre a rotina no trabalho e na vida pessoal. Neste sentido, empresas preocupadas com a saúde mental dos funcionários e que oferecem licença parental estendida, férias flexíveis e horários de trabalho adaptáveis se tornam mais atrativas, principalmente para a Geração Z.

Inovação e desafios intelectuais: muitos projetos ESG envolvem encontrar soluções inovadoras para desafios ambientais e sociais. O ambiente de trabalho estimulante e a oportunidade de enfrentar desafios intelectuais podem contribuir para a satisfação profissional.

Mas,afinal, como fazer parte do grupo de pessoas satisfeitas com o trabalho?

