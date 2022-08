Você pode usar o metaverso para ganhar mais dinheiro em sua profissão; entenda como

Você tem uma reunião de diretoria às 10h. Para se preparar, compra uma camisa nova e um sapato que acabou de ser lançado. Paga em criptomoedas, usando parte do lucro que conquistou vendendo uma NFT valiosa.

Antes da call, aproveita para checar o apartamento que acaba de comprar na Decentraland. Terminado o encontro, faz academia num ambiente especial que utiliza realidade aumentada. Sem esquecer que, ao fim do dia, sua turma de amigos vai se encontrar para uma partida de pôquer. E tudo isso aconteceu na sala de sua casa.

Este é o metaverso: se você ainda não vivenciou alguma dessas experiências, saiba que o momento vai chegar. Já está acontecendo, na verdade. Tudo o que você leu acima, desde encontros de negócios até cultos de igrejas, passando por atividades físicas e venda de roupas e utensílios para avatares, já existe.

O mundo virtual em três dimensões que o metaverso propõe representa uma nova maneira de consumir, interagir com outras pessoas – e trabalhar. E o fato é que não é preciso ser especialista em tecnologia para explorar o melhor deste novo universo.

Ainda que, é claro, ele apresente uma série de oportunidades profissionais incríveis para especialistas em TI, de programadores a desenvolvedores de avatares. Mas todas as profissões serão transformadas, de uma forma ou de outra, pelas oportunidades que o metaverso apresenta.

QUERO CONHECER AS OPORTUNIDADES PROPORCIONADAS PELO METAVERSO PARA A MINHA PROFISSÃO

Há vagas

Vendedores. Publicitários. Arquitetos. Corretores imobiliários. Influencers. Professores. Especialistas em segurança digital. Designers gráficos. Especialistas em pesquisas de mercado e análise de tendências.

Gerentes de produtos. Especialistas em marketing. Profissionais de Recursos Humanos capazes de desenvolver treinamentos e práticas de recrutamento em ambiente digital. Gestores de investimentos e manutenção de patrimônio. Especialistas em direito digital – e suas implicações no mundo físico. Desenvolvedores de sistemas de atendimento ao consumidor utilizando chatbots com características de avatares.

O céu é o limite: o metaverso replica, de forma virtual, todas as complexidades da vida em sociedade. Se hoje a tecnologia imersiva está apenas começando a ganhar escala, no futuro próximo ela vai se tornar onipresente. E quem estiver preparado vai sair na frente.

Como aconteceu com a internet, há 30 anos, agora não é preciso ser especialista em tecnologia. Mas é crucial entender como as ferramentas funcionam. Para isso, a dedicação é crucial.

O foco neste novo cenário vai diferenciar aqueles que serão mais bem sucedidos, inclusive no ambiente físico – quem utiliza redes sociais e aplicativos de troca de mensagens na rotina de trabalho sabe o quanto não há mais diferença entre os ambientes, da internet ou das ruas.

Tudo converge para a experiência mista, inclusive as demandas por redução de emissões, que já vinham transformando a mobilidade e a vida no trabalho antes mesmo da pandemia. A verdade é que tudo, do 5G ao home office, passando pela telemedicina e pela explosão do e-commerce, conspira a favor desta nova era da internet e da conectividade.

Os profissionais de todas as áreas e perfis vão se ver desafiados a criar seus próprios avatares, dedicar tempo a circular pelos ambientes digitais em três dimensões, entender a utilização da Inteligência Artificial e desenvolver a capacidade de captar e analisar dados, disponíveis em quantidades cada vez maiores.

QUE TAL USAR O METAVERSO PARA GANHAR MAIS? CLIQUE AQUI E PARTICIPE DE SÉRIE GRATUITA

Explorando o metaverso

Para ajudar os profissionais, de todas as áreas de atuação, a fazer uma imersão neste novo mundo, a EXAME oferece quatro aulas gratuitas com o tema “Explorando o metaverso”. O professor é Rodrigo de Godoy, VP da EXAME Academy, ele é bacharel em História, com master em Comunicação e Certificação em Interação Homem-Computador pelo MIT.

Tem mais de 12 anos de experiência em educação digital e há duas décadas acompanha de perto a evolução e o desenvolvimento de conceitos e aplicações do digital no mundo real. Sua especialidade está em integrar cenários futuros com carreira e educação.

SAIBA MAIS SOBRE AS QUATRO AULAS “EXPLORANDO O METAVERSO”.