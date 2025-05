'Você não perderá seu emprego para a IA — mas para alguém que a usa’, alerta CEO da Nvidia

Você não vai perder seu emprego para a IA. Vai perder para alguém que sabe usar essa tecnologia.

Essa foi a provocação feita por Jensen Huang, CEO e co-fundador da Nvidia.

O executivo lidera uma das empresas mais valiosas do mundo — avaliada em US$ 3,3 trilhões — e é responsável pelo desenvolvimento dos chips que alimentam algumas das ferramentas de inteligência artificial mais potentes da atualidade. As informações são da CNBC Make It.

IA não é tendência: é exigência

A fala de Huang não é apenas um alerta sobre o futuro do trabalho, mas uma chamada urgente à ação para profissionais de todas as áreas.

"Todos os empregos serão afetados, e imediatamente. É inquestionável" afirmou o executivo

A mensagem é clara: não se trata mais de especular sobre quando a IA transformará o mercado, mas sim de entender como ela já está transformando — e como cada profissional precisa reagir a isso.

A urgência em dominar a tecnologia é uma questão de sobrevivência profissional.

Discrepância global e novas oportunidades

Huang afirma que cerca de 30 milhões de pessoas no mundo sabem programar e utilizar a IA de forma profunda.

"Sabemos usar o instrumento que inventamos, mas os outros 7,5 bilhões de pessoas não" provocou

Na visão do executivo, a inteligência artificial está no centro da próxima grande onda de geração de empregos.

Domine a inteligência artificial e impulsione sua carreira

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.