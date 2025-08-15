Carreira

Você não deve fazer isso se quiser que sua marca viralize nas redes sociais

Saiba como transformar seguidores em uma comunidade engajada que defende e impulsiona sua marca

(Freepik)

Luana Araujo
Redatora

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14h36.

Criar conteúdos que vão além das curtidas tornou-se um diferencial competitivo atualmente. Hoje, as marcas buscam nas redes sociais conexões reais com o público para que se tornem seguidores e membros ativos de uma comunidade em torno da marca.

A construção dessa relação exige consistência, autenticidade e um entendimento do que o público valoriza. Conteúdos que despertam identificação, incentivam conversas e estimulam a troca de experiências tendem a criar laços mais fortes do que publicações pensadas apenas para viralizar.

Plataformas como Instagram, TikTok e LinkedIn oferecem recursos que favorecem esse tipo de conexão. Caixas de perguntas, enquetes, transmissões ao vivo e grupos exclusivos são ferramentas que aproximam marca e público, criando um espaço de diálogo diário. 

Transformando seguidores em comunidades

O primeiro passo é conhecer o público e suas necessidades, indo além de dados. É entender interesses, dores e valores para produzir conteúdos que tenham relevância na rotina dessas pessoas. 

Isso permite criar publicações que geram identificação e incentivam o engajamento. Também é fundamental estimular a participação ativa. Responder comentários, compartilhar conteúdos de seguidores e promover discussões mostra que a marca valoriza a voz da comunidade. 

Pequenos gestos de reconhecimento podem transformar um seguidor casual em um defensor engajado.

Além disso, oferecer valor é o que mantém a comunidade viva. Pode ser por meio de dicas exclusivas, conteúdos educativos, bastidores ou até espaços para que os próprios membros compartilhem suas histórias. O importante é que a comunicação seja de mão dupla, onde o público se sinta parte integrante da narrativa.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

