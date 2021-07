Você já pensou em quem assumiria o cargo de um colaborador promovido?

A movimentação ou a saída de um colaborador pode se dar por diversas razões, como promoção, desligamento, aposentadoria ou até mesmo mudança de área. Cientes disso – e também da disputa acirrada por talentos – as empresas começam a olhar com mais afinco para o planejamento sucessório, que permite a identificação de colaboradores e colaboradoras aptas a ocupar posições estratégicas dentro da companhia.

Para debater o tema, a Qulture.Rocks – HR Tech sediada em São Francisco, na Califórnia, com escritório em São Paulo – vai promover no próximo dia 22, às 18 horas, um webinar com o seu CEO, Francisco S. H. de Mello, e Joel Dutra, professor de economia, administração e contabilidade da Universidade de São Paulo e autor do livro Gestão do Processo Sucessório – Preservando o Negócio e a Estratégia.

Novidade na Qulture.Rocks

O evento marcará o lançamento do Produto de Sucessão, ferramenta da Qulture.Rocks que promete oferecer aos RHs e líderes instrumentos para gerir a nomeação e a calibração de sucessores e acompanhar todo o processo em uma única plataforma. Com o novo produto, RHs e gestores poderão, a partir da integração com outras ferramentas da plataforma (avaliação de desempenho, PDI, OKRs) e acesso a informações como learning agility, metas alcançadas, feedbacks recebidos e interesse de carreira, analisar o momento profissional de cada indivíduo de forma rápida e centralizada, garantindo o timing perfeito entre nomeação e calibração de sucessores.

O Produto de Sucessão promete flexibilidade para escolher o momento de nomear sucessores; análise e identificação de top performers; fácil visualização do mapa sucessório, permitindo a identificação das áreas de maior fragilidade; e acesso a relatórios para maximizar o poder de análise durante o processo de sucessão.

Quer saber mais sobre o tema? O webinar organizado pela Qulture.Rocks – que tem entre seus investidores fundos como Y Combinator e executivos de empresas como LinkedIn e Nubank –, acontece no próximo dia 22. Inscreva-se.