Você fala estas 12 frases com frequência? Isso indica uma alta inteligência emocional

Ter inteligência emocional é fundamental para o sucesso no trabalho e na vida pessoal. Aqueles que a possuem tendem a ser mais engajados, satisfeitos e produtivos. O conceito de inteligência emocional se divide em quatro domínios principais: autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamentos. Cada um desses domínios abriga competências específicas que são características de pessoas com alta inteligência emocional.

De acordo com Daniel Goleman, escritor, psicólogo e colunista do CNBC, essas competências incluem desde a autoconsciência emocional até a gestão de conflitos e liderança inspiradora. Para identificar se você possui essas habilidades, observe se as seguintes frases fazem parte do seu vocabulário diário. Elas são indicativos claros de inteligência emocional e podem ajudar a melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade das interações pessoais.

Veja as 12 frases abaixo

"Eu posso lidar com isso"

Competência: Autogestão (Autocontrole)

Manter as emoções sob controle em momentos de estresse é essencial para a autogestão. Quem tem essa competência consegue rapidamente se recuperar de situações adversas.

"Eu posso melhorar e você também"

Competência: Autogestão (Visão positiva)

Acreditar que todos podem melhorar com prática e orientação demonstra uma visão positiva, crucial para enfrentar desafios.

"Estou empolgado com essa mudança"

Competência: Autogestão (Adaptabilidade)

Adaptar-se a novas situações e aprender novas formas de agir são habilidades vitais para lidar com incertezas.

"Isso é o que realmente importa"

Competência: Autogestão (Orientação para realização)

Manter o foco nos objetivos principais, mesmo com as distrações do dia a dia, é crucial para alcançar o sucesso.

"Eu tenho esses pensamentos porque..."

Competência: Autoconsciência

Entender o que desencadeia suas emoções e como elas influenciam seus pensamentos e ações é um sinal de alta autoconsciência.

"Eu entendo e me importo com você"

Competência: Consciência Social (Empatia)

Empatia envolve compreender como os outros pensam e sentem, criando um laço de confiança e proximidade.

"Então é assim que as coisas funcionam aqui"

Competência: Consciência Social (Consciência organizacional)

Saber quem toma as decisões e como as coisas funcionam dentro da organização permite exercer influência de forma eficaz.

"E se você tentasse fazer assim?"

Competência: Gestão de Relacionamentos (Influência)

Convencer alguém a ver as coisas do seu jeito, sugerindo melhorias de forma construtiva, é uma habilidade de influência.

"Isso significa muito porque..."

Competência: Gestão de Relacionamentos (Liderança inspiradora)

Líderes inspiradores falam sobre propósitos compartilhados de uma forma que ressoa com os outros, motivando-os a dar o seu melhor.

"Podemos resolver isso"

Competência: Gestão de Relacionamentos (Gestão de conflitos)

Lidar com conflitos de maneira eficaz, ouvindo todas as perspectivas e buscando soluções onde todos ganhem, é essencial.

"Estamos juntos nisso"

Competência: Gestão de Relacionamentos (Trabalho em equipe)

Sentir que pertencemos e temos segurança psicológica na equipe permite que arrisquemos e inovemos sem medo de represálias.

"Isso pode ajudar você"

Competência: Gestão de Relacionamentos (Coaching e Mentoria)

Desenvolver futuros líderes através de feedback, suporte e motivação é fundamental para fortalecer a equipe a longo prazo.