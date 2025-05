Você está cometendo esses deslizes? Veja 5 erros invisíveis que podem estar sabotando sua carreira

No mundo corporativo, o caminho para o sucesso pode ser desafiador e cheio de armadilhas invisíveis que comprometem uma carreira promissora. Muitos profissionais se concentram em aprimorar habilidades técnicas e de liderança, mas deixam de lado aspectos cruciais, como as finanças corporativas.

Esses elementos, porém, são essenciais para quem deseja não apenas se destacar, mas também evitar erros que podem sabotar silenciosamente o progresso na carreira. De olho nisso, a EXAME elencou cinco erros comuns que podem estar atrapalhando uma carreira bem-sucedida. Confira a seguir.

5 erros para evitar (se quiser uma carreira de sucesso)

Erro 1: Subestimar a importância do orçamento

Um dos deslizes mais frequentes é subestimar a importância de um planejamento orçamentário estruturado. Muitos acreditam que o orçamento é responsabilidade apenas das áreas financeiras, mas essa visão é limitada.

Compreender como o orçamento afeta a área de atuação e como é possível contribuir para uma gestão financeira eficaz é crucial para todos os cargos. Sem entender como uma área afeta e é afetada pelo orçamento, corre-se o risco de tomar decisões desalinhadas com os objetivos financeiros da organização.

Erro 2: Falta de domínio em análise financeira

Outra armadilha invisível é a falta de habilidade em analisar relatórios financeiros. Não saber interpretar balanços, demonstrativos de resultados ou fluxo de caixa pode ser prejudicial, especialmente para aqueles que aspiram a cargos de liderança. Esses documentos fornecem insights essenciais sobre a saúde financeira da empresa e sua capacidade de investir em novos projetos.

Líderes que compreendem a situação financeira da empresa são capazes de tomar decisões mais informadas e evitar riscos desnecessários, o que solidifica uma posição como profissionais indispensáveis e imbatíveis.

Erro 3: Não se envolver na definição de metas financeiras

Muitos profissionais cometem o erro de não participar ativamente na definição de metas financeiras de suas equipes ou departamentos. Deixar essa tarefa exclusivamente para a alta gestão pode ser um erro grave, pois impede o alinhamento das atividades diárias com os objetivos financeiros da empresa.

Quando se participa da definição de metas financeiras, garante-se que as atividades diárias estejam alinhadas com a visão da empresa. Isso demonstra proatividade e liderança, características valorizadas em qualquer organização.

Erro 4: Ignorar a educação contínua em finanças

Em um cenário econômico em constante mudança, a educação contínua é fundamental. Muitos profissionais acreditam que, após alcançar certo nível de conhecimento, podem se acomodar. No entanto, essa mentalidade pode ser perigosa, especialmente quando se trata de finanças corporativas.

Participar de cursos, workshops e eventos pode abrir novas perspectivas e permitir a implementação de práticas financeiras mais eficientes.

Erro 5: Não comunicar resultados financeiros de forma eficaz

Mesmo que haja domínio das finanças corporativas, se os resultados não forem comunicados de maneira clara e convincente, a carreira pode estagnar. A comunicação eficaz dos resultados financeiros é crucial para demonstrar o valor das contribuições e garantir o apoio de stakeholders e superiores.

Desenvolver a habilidade de traduzir números em insights acionáveis para diferentes públicos é fundamental. O uso de gráficos, exemplos e comparações que facilitem a compreensão dos dados financeiros pode destacar não apenas a competência técnica, mas também o talento como comunicador estratégico.

Aqui está o caminho para evitar esses erros

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas , um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

