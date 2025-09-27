Carreira

Você é um líder tóxico? Essas três frases revelam uma liderança que ninguém quer por perto

Palavras e tom usados por líderes moldam culturas. Estudo mostra o impacto da comunicação tóxica na gestão

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05h00.

A forma como um líder se comunica é tão estratégica quanto os números que apresenta.

Zach Mercurio, pesquisador sênior do Centro de Significado e Propósito da Universidade Estadual do Colorado, alerta que algumas frases, aparentemente banais, podem se tornar um veneno silencioso na cultura organizacional. As informações foram retiradas do site da CNBC.

Frases ameaçadoras revelam modelos de liderança ultrapassados

“Não se esqueça de que você é substituível”, “Ninguém virá te salvar” e “Você tem que provar seu valor” são exemplos de declarações que, segundo ele, minam a autoestima, o valor próprio e o senso de capacidade das pessoas.

Essas frases, muito comuns em ambientes de gestão ultrapassada, refletem um modelo de liderança pautado na ameaça e na insegurança.

Embora muitos líderes ainda acreditem que esse tipo de comunicação funcione como um alerta para a produtividade, o efeito é justamente o oposto.

"Quando as pessoas se sentem substituíveis, tendem a agir como tal. Elas não aparecem, não vêm... na verdade, se esforçam menos"afirma Mercurio

A prática revela um dilema crítico para quem ocupa posições de liderança: como exigir desempenho sem recorrer à intimidação?

