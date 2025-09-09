Você ainda digita relatórios? Essa ferramenta de IA agora cria e edita tudo por conta própria

A Anthropic anunciou nesta terça-feira (9) que agora o Claude, sua plataforma de IA generativa, é capaz de criar e editar arquivos como PDFs, planilhas, documentos Word e Google Docs diretamente dentro do ambiente da ferramenta.

Antes dessa atualização, a ferramenta já conseguia analisar arquivos enviados por usuários, mas não possuía capacidade para manipulá-los ou criá-los do zero.

Agora, o modelo vai além e analisa dados, gera relatórios, cria visualizações e entrega tudo formatado em arquivos prontos para uso, seja em DOCX, Google Docs ou planilhas interativas. As informações foram retiradas de Inc.

Do dado bruto ao relatório pronto

A ferramenta agora opera com o que a Anthropic chama de “ambiente computacional privado”, permitindo que a IA escreva código, rode programas e automatize tarefas complexas.

Trata-se de um recurso similar ao “agent mode” anunciado recentemente pela OpenAI no ChatGPT, que também permite à IA acessar navegadores e executar ações dentro de sistemas.

Segundo a Anthropic, a proposta é que os usuários comecem com atividades simples, como limpeza de dados ou criação de relatórios básicos, e, aos poucos, avancem para projetos mais robustos, como modelos financeiros complexos ou análises preditivas de mercado.

Quem pode usar e quanto custa?

Inicialmente, os recursos de criação de arquivos estão disponíveis para usuários dos planos Claude Team e Enterprise, além de assinantes do Claude Max, com mensalidade de US$ 200. Já os assinantes do Claude Plus, plano mais acessível (US$ 20/mês), devem receber o novo recurso nas próximas semanas.

Um diferencial da atualização está nos chamados “Artifacts”, que são as janelas interativas dentro da própria interface do Claude. Antes, eles eram apenas visualizações dentro do chat, mas agora já podem ser baixados e reutilizados fora da plataforma, como documentos formais, apresentações ou planilhas.

