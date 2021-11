Vivo abre 300 vagas de emprego nas áreas de tecnologia

A Vivo está com 300 vagas de emprego abertas para profissionais de tecnologia. As oportunidades são para diversos cargos em São Paulo e Curitiba.

A empresa deseja expandir seus times de tecnologia da informação e dados, nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Testes (Quality Assurance), Projetos (Scrum Master, Project Management Office e Funcionais), SAP, Big Data (Banco de Dados e Dahs), Cyber Security, Python, entre outras.

As posições são para profissionais com experiência júnior até sênior, com cargos de consultores, coordenadores, especialistas e gerentes.

Segundo a empresa, outro objetivo com o recrutamento é atrair diversidade, seja de gênero, LGBTQIA+, raça e etnia, pessoas com deficiência e acime de 50 anos.

A remuneração depende de cada cargo, mas a Vivo oferece um pacote de benefícios flexíveis e outras vantagens como Gympass, programa de idiomas, folga de aniversário e smartphone com plano de voz e dados ilimitados.

Para o recrutamento, a empresa abriu uma página de banco de talentos. Os interessados podem se inscrever aqui.

