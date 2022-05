Vivo tem mais de 300 vagas de emprego exclusivas para PCD

A operadora Vivo está com mais de 300 vagas de emprego abertas na companhia para a área de Experiência do Cliente. As posições são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os contratados irão atuar diretamente como Atendente e poderão trabalhar remotamente, já que essas vagas são para home office.

Segundo a operadora, a oferta de uma gama de vagas exclusivas para esse público é parte da estratégia da Vivo de ter um ambiente mais plural e representativo na empresa. Atualmente, a empresa já possui cerca de 300 colaboradores PCD e pretende dobrar esse número nos próximos meses.

"A diversidade e a inclusão fazem parte do DNA da Vivo e da forma como trabalhamos. Por isso, nosso compromisso é tornar a companhia cada vez mais diversa, em um ambiente com mais inovação, criatividade, para que, juntos, possamos ter uma maior conexão e oferecer a melhor experiência aos nossos clientes”, destaca Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente Vivo e Sponsor do Pilar de Pessoas com Deficiência do Programa Vivo Diversidade.

Como se inscrever no processo seletivo da Vivo

Os interessados podem realizar a inscrição através de um formulário online. O processo seletivo será 100% online e as inscrições vão até o dia 25 de maio. Possuir domínio de informática e pacote office são alguns dos requisitos para a vaga.

Os candidatos também devem possuir o Ensino Médio. Estar cursando ou ter concluído o ensino superior serão diferenciais.

Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; plano móvel controle, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, além de licença parental.

Os selecionados contarão ainda com um auxílio home office para execução do trabalho à distância. Importante destacar que os interessados em concorrer a uma das oportunidades precisam enviar um laudo informando sobre as limitações e acessibilidades necessárias.

