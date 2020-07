Vivo abre 200 vagas de emprego com programa de formação e seleção remota

A Vivo quer expandir suas área de vendas e relacionamento da Vivo Empresas, seu segmento de consultoria especializada para negócios. O programa Vivo One terá 200 vagas de emprego para atuação em São Paulo para profissionais com experiências diversificadas.

A seleção será feita totalmente de forma remota. Os contratados passarão por um programa de formação com treinamentos sobre processos da empresa, soluções de telecomunicação, soluções digitais, habilidades comportamentais e outros conteúdos.

Segundo Niva Ribeiro, VP de Pessoas, o Vivo One vai ajudar na aceleração das vendas no segmento corporativo e formar profissionais dentro da empresa para reforçar sua cultura inclusiva.

As oportunidades são para candidatos com perfil digital, que podem ser universitários ou recém-formados, sem limitação de curso. A empresa vai buscar pessoas com habilidades comerciais, mas que sejam empreendedoras e tenham competências socioemocionais como empatia e adaptabilidade.

Além do salário compatível com o mercado, as vagas terão remuneração variável e benefício como celular corporativo, trabalho remoto e day off de aniversário.

Confira as vagas do Programa Novos Talentos Vivo One pelo site da Gupy.