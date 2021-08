Vivo abre 60 vagas para novos talentos

A Vivo está com um processo seletivo aberto para seu Programa Novos Talentos Vivo One, área de vendas e relacionamento da Vivo Empresas, divisão que tem clientes comerciais.

São 60 vagas em São Paulo para ocupar cargos de gerente de negócios.

De acordo com a Vivo, é necessário ter habilidades comerciais, perfil consultivo, espírito empreendedor, capacidade de organização e planejamento. Além disso, a empresa também procura pessoas com atitudes digitais, abertas e que façam acontecer com responsabilidade.

As etapas do processo seletivo e a admissão serão digitais. Além disso, a Vivo oferecerá um programa de formação com treinamentos sobre processos, ferramentas e rotinas comerciais, soluções de telecom (Móvel, Fixa e Fixa Avançada), soluções digitais (Cloud, Microsoft, Big Data, IOT, etc), soft skills, além de outros conteúdos de aprendizagem.

Benefícios: salário compatível com o que é oferecido no mercado, além de remuneração variável, vale refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, day off de aniversário, smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, mobility (home office), licença parental.

Inscrições: para concorrer a uma das vagas, os interessados podem acessar este link.

