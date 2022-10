Vivo abre 400 vagas de estágio e 50% delas são exclusivas para negros; saiba como se inscrever

A operadora Vivo está com as inscrições abertas para seu programa de estágio de 2023. Para o próximo ano, a empresa está com 400 vagas abertas e metade delas são exclusivas para universitários negros, já que a Vivo quer reforçar o compromisso de diversidade e inclusão.

“Entendemos que essa trilha de desenvolvimento é o caminho para nossos estagiários escreverem uma história de conquistas e o nosso papel é viabilizar essa realização. Por isso, iremos prepará-los para assumirem suas melhores versões e se tornarem profissionais de sucesso. Aqui na Vivo há muitas oportunidades de aprendizado, de vivenciar a inovação e fazer parte da transformação digital”, destaca Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

Como forma de ser ainda mais inclusivo, a Vivo informa que seu programa de estágio não exige conhecimento em inglês nem restrição de curso ou universidade. Para participar, é necessário ser universitário com formação prevista entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025. Cursos de Tecnólogo também serão aceitos, desde que os estudantes tenha uma conclusão acadêmica entre julho de 2024 a julho de 2025.

O processo seletivo é online e as oportunidades são para candidatos de 16 localidades do país: São Paulo (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Manaus (AM), Curitiba (PR), Londrina (PR), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Maceió (AL).

Embora não divulgue o salário, a Vivo afirma que a bolsa auxílio é compatível com os valores praticados pelo mercado. Em relação aos benefícios, os estagiários contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

Além disso, a empresa oferece outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente duas vezes por semana.

Os estagiários de São Paulo poderão aproveitar ainda o espaço de bem-estar na sede da Vivo, no edifício Eco Berrini, com equipe multidisciplinar de acupunturistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, sala para meditação, yoga, incluindo a clínica Albert Einstein.

Os atendimentos estarão disponíveis também de forma online, para quem ficar alocado fora da capital paulista, exceto o de acupuntura.

Como se inscrever para o estágio da Vivo

O Programa de Estágio Vivo 2023 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos entre fevereiro e março de 2023. As inscrições vão até o dia 06 de janeiro de 2023 e os interessados devem acessar a página oficial de vagas na plataforma 99Jobs.

