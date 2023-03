Vírgula pode separar verbo do complemento? Professor de português explica

Muitos se confundem à hora da vírgula. Motivo? Querem um processo miraculoso para eliminar – de uma vez por todas – quaisquer dúvidas.

No entanto, o domínio gramatical surge com o tempo, com a dedicação e com a devida aplicação do conhecimento sintático.

Exemplo de educativa postura está no fato de o usuário da Língua Portuguesa conseguir identificar a relação sujeito–verbo–complemento, em uma oração:

“Caetano criou verbos históricos.”

Vírgula entre sujeito verbo e complemento?

A regra é: entre sujeito–verbo–complemento (apenas os três elementos e em qualquer ordem) jamais haverá a temida vírgula isolada.

“Criou Caetano verbos históricos.”

Entendo que as maiores dúvidas surjam em períodos compostos ou mais extensos. Nessas composições, o uso da vírgula é um marcador importantíssimo.

(ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL), SUJEITO-VERBO-COMPLEMENTO

“Quando passar o novo ano, eu quero assistir ao show de Caetano.”

SUJEITO, (ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL), VERBO-COMPLEMENTO

“Eu, quando passar o novo ano, quero assistir ao show de Caetano.”

SUJEITO-VERBO-COMPLEMENTO, (ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL)

“Eu quero assistir ao show de Caetano, quando passar o novo ano.”

Um grande abraço, até a próxima

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

