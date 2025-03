Vida de concurseiro: LOA 2025 prevê 85 mil vagas no setor público. Veja como se preparar

O cenário dos concursos públicos ganhou um novo impulso após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional na última semana autoriza a criação de até 85 mil vagas no serviço público federal, reforçando as expectativas em torno da próxima edição do Concurso Nacional Unificado (CNU).

Considerado um dos maiores processos seletivos da administração pública federal, o CNU 2025 vinha sendo tratado com cautela pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que aguardava justamente a aprovação do orçamento para dar andamento ao certame. Agora, com a LOA sancionada, a autorização formal pode ocorrer a qualquer momento — e a publicação do edital se torna iminente.

O que esperar do CNU 2025?

A nova edição do CNU deve ofertar até 3.500 vagas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 9,4 mil. A previsão é de que as inscrições sejam abertas ainda no primeiro semestre de 2025, com provas aplicadas em agosto.

Diversos órgãos federais, segundo levantamento do Gran Concursos, já sinalizaram interesse em participar da seleção, entre eles:

Ministério da Fazenda

Ministério da Saúde

Ministério das Comunicações

Ministério da Previdência Social

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)

Ministério da Defesa

Biblioteca Nacional

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)

Fundação Cultural Palmares

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Ministério do Turismo, entre outros.

A adesão de diferentes órgãos amplia as possibilidades de ingresso para profissionais de áreas diversas, com destaque para a área administrativa e de gestão pública, que costuma concentrar a maior parte das oportunidades.

Como se preparar antes da publicação do edital?

Para Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, a fase pré-edital é estratégica para quem deseja se antecipar e se preparar com mais consistência. Apesar de o CNU ter estreado em 2024, ele alerta que a nova edição pode trazer mudanças importantes.

“Apesar de termos uma prova anterior do CNU, não necessariamente ela será referência, sobretudo na parte dos eixos. No conhecimento básico, sim, a banca deverá repetir sua essência, e sugiro que o candidato comece por aí”, afirma.

Para quem pretende concorrer a cargos de nível superior, especialmente nas áreas administrativas, é possível aproveitar parte do conteúdo da última edição como base.

“Comece pela teoria, com materiais voltados para concurso e que sejam os mais completos e objetivos possível”, afirma o professor.

Cambuy também recomenda atenção à escolha das disciplinas. De acordo com ele, conteúdos como Português, Informática e Raciocínio Lógico, que marcaram presença na prova anterior, podem ser deixados de fora na próxima edição. Em vez disso, o foco deve ser redirecionado para:

Política Pública

Realidade Brasileira

Ética no Serviço Público

Administração Pública na Constituição

Outro ponto-chave da preparação é a prática. “Resolver exercícios, mesmo de outras bancas, ajuda a reforçar o aprendizado e treinar o raciocínio exigido em provas do tipo”, afirma.

Oportunidade em alta

Com a estimativa de até 85 mil novas vagas no setor público em 2025 e a aproximação de editais como o do CNU, especialistas apontam que este é o melhor momento para iniciar — ou retomar — os estudos. A preparação prévia é, cada vez mais, um diferencial competitivo em processos seletivos altamente disputados.

“A antecipação é a melhor aliada do candidato. Quem começa agora, com foco e estratégia, larga na frente”, afirma Cambuy.