Via Varejo tem 200 vagas para pessoas com deficiência de todo o Brasil 

A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra.com, está procurando por profissionais para preencher 200 vagas de emprego em todo o Brasil.

Todas as oportunidades são para início imediato e estão distribuídas em lojas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

O processo será focado em promover a diversidade, assim todas as novas oportunidades são para pessoas com deficiência. Os profissionais vão atuar em lojas das marcar Casas Bahia e Pontofrio.

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar seis dias por semana, experiência em atendimento com cliente e laudo médico com CID atualizado.

Os interessados poderão se cadastrar no banco de currículos pelo site da Gupy.