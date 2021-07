Via tem 300 vagas para área de tecnologia das Casas Bahia, Ponto e Asap

A Via, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Asap Log, está com mais de 300 vagas para atuação na ViaHub, sua nova área de tecnologia.

A demanda por mais profissionais foi causada por aquisições do grupo nos setores de marketplace, e-commerce, logística e financeiro. A companhia está buscando um time multidisciplinar, diverso e com muita vontade de inovar.

As oportunidades são voltadas para desenvolvimento de software, arquitetura de software, dados, produto, qualidade e agile, em diferentes níveis de senioridade.

As novas vagas contam com a possibilidade de atuação de forma 100% remota ou híbrida, em um dos hubs da companhia em São Paulo ou São Caetano do Sul. Em Asap Log, as vagas são para DevOps, testes e QA de Projetos, com atuação 100% remota ou híbrida no hub de Curitiba.

As contratações são para início imediato, com remuneração e benefícios compatíveis com o mercado. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas de maneira virtual e os contratados receberão o equipamento necessário em casa, além de todo o suporte e capacitação online.

Os candidatos podem se inscrever por este site.