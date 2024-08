Vendedor, comunicador e empresário: as lições da carreira de Silvio Santos

Silvio Santos foi um comunicador nato. A persuasão para os negócios começou como um vendedor ambulante no Rio de Janeiro, até entrar para o mundo do rádio e da TV onde foi apresentador e depois empresário. Vendeu simpatia e conseguiu a atenção do Brasil.

Em 1981, ao deixar uma emissora aonde era funcionário, o Senor Abravanel aposta na carreira de empreendedor criando o SBT. Com seu microfone junto à gravata, jogando dinheiro na plateia, Silvio construiu um império de entretenimento no Brasil que marcou diferentes gerações.

Neste sábado, 17, Silvio Santos, aos 93 anos, deixa um legado para a TV brasileira e muitas lições com a sua carreira de vendedor, comunicador e empresário.

Identifique oportunidades de inovação: A criação do Baú da Felicidade foi uma demonstração da habilidade de Silvio em identificar uma oportunidade de negócio inovadora. Além disso, a fundação do SBT e os investimentos em diferentes setores, como cosméticos e finanças, mostram sua visão de longo prazo e capacidade de diversificação.

Foque em uma área: Silvio apostou desde o início em uma emissora de entretenimento. Jornalismo tem o seu espaço, mas o sucesso do SBT é marcado pelos programas

Seja próximo do público: saber qual linguagem usar para se aproximar do seu público faz muita diferença no resultado de um negócio. Com simplicidade e carisma, Silvio ganhou a audiência de diferentes gerações.

Reconheça o trabalho de sua equipe: Silvio sempre foi conhecido por reconhecer o esforço de sua equipe e entender que o sucesso de seus empreendimentos é resultado do trabalho conjunto.

Saiba quais riscos tomar: A decisão de fundar o SBT foi um grande risco, mas Silvio estava preparado e o fez de forma estratégica, o que se provou ser uma jogada de mestre no mercado de mídia.

Crie sucessores: O último desafio de Silvio Santos foi gerar seus sucessores. Silvio Santos preparou suas filhas para assumir papéis de liderança no SBT e em outros negócios da família, com o objetivo de dar continuidade de seu legado e a estabilidade das empresas.

Silvio Santos deixa o legado de uma história marcada por muito trabalho e talento, deixando lembranças alegres de muitos domingos em família. E como ele mesmo dizia: "A felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente."