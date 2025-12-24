Carreira

Vendas de fim de ano devem impulsionar empreendedores rumo a um 2026 ainda mais forte

Nova pesquisa revela otimismo entre pequenos empresários com as vendas de fim de ano e crescimento para 2026

(Freepik)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05h00.

Com a aproximação do fim de 2025, o que se vê é um mercado desafiador, com inflação ainda em pauta e consumidores mais cautelosos. Mesmo assim, os pequenos empreendedores estão confiantes. 

Uma nova pesquisa realizada pela Paychex mostra que a maioria dos donos de pequenos negócios espera fechar o ano com resultados melhores que os de 2024 — e usar esse impulso para crescer ainda mais em 2026.

Para quem está começando sua jornada empreendedora ou busca acelerar o crescimento do seu negócio, entender como outros empreendedores estão se preparando para o próximo ano pode ser a chave para uma estratégia mais robusta. 

A seguir, veja os principais destaques da pesquisa e como eles podem inspirar seu planejamento. As informações foram retiradas de Inc.

Expectativa de crescimento: 2025 fecha forte e 2026 promete

Segundo o levantamento, 87% dos empreendedores entrevistados esperam que as vendas de fim de ano superem as de 2024. Mais do que isso, 88% relataram que suas receitas nos primeiros 10 meses de 2025 já estavam acima do mesmo período do ano anterior.

O otimismo não para por aí: os respondentes acreditam que o crescimento vai continuar em 2026, impulsionado não apenas pelas vendas atuais, mas também pelos investimentos em pessoas e tecnologia que já estão sendo feitos agora.

Reforço no time para atender mais demanda

Quase metade dos pequenos negócios contratou funcionários extras para o fim de ano, antecipando uma alta na demanda. A contratação de temporários foi vista não apenas como resposta à sazonalidade, mas como preparação para uma operação mais robusta em 2026.

Entre os desafios, os empreendedores apontaram dificuldade em encontrar profissionais qualificados, alto nível de desistências e problemas com flexibilidade de agenda. Para driblar esses entraves, muitos investiram em treinamentos internos, bonificações de retenção e reestruturação de escalas com a equipe atual.

Tecnologia como aliada da produtividade

Mais de 30% dos entrevistados disseram que recorreram a ferramentas tecnológicas e automação — muitas vezes com IA — para suprir lacunas de mão de obra e melhorar a eficiência das operações. A tendência é que as soluções digitais estão cada vez mais acessíveis, e pequenos negócios estão usando isso a seu favor.

