Veja 3 startups que tem mais de 120 vagas, com pagamento até em dólar

Os empregos de tecnologia são os com mais vagas disponíveis no país. Há, inclusive, um déficit desses profissionais. Veja abaixo três empresas com diversas vagas neste setor que é o mais promissor da economia.

Origin

A Origin, plataforma de bem-estar financeiro, com sede em São Francisco, na Califórnia, está com 50 oportunidades abertas para as áreas de produto e tecnologia, que incluem posições para Product Manager, Product Designer, Engineering Manager, Software Engineer.

Atualmente, conta com quase 70 colaboradores atuando no Brasil e Estados Unidos, a planeja dobrar o time até o fim do ano.

Com pagamento feito em dólar, oferecem plano de saúde para o funcionário e dependentes, reembolso para despesas em educação, saúde física e mental, aulas de inglês, reembolso para contratação de um espaço de coworking, nem como benefícios não financeiros, como acesso ao programa de planejamento financeiro, férias ilimitadas, horários flexíveis, despesas pagas em offsites, além da possibilidade de trabalhar de qualquer lugar.

Entre os principais clientes atendidos até agora estão Nextdoor, Chive, Fuze, Modern Health e Clover.

Para concorrer às vagas, acesse aqui.

Todo

A Todo, retailTech de venda de cartões presentes, adquirida em 2020 pela americana InComm Payment, anuncia a abertura das vagas de diretor de vendas B2B, channel manager B2B, account executive, duas vagas de desenvolvedor(a) e uma vaga de estagiário(a) de sustentação.

Entre os benefícios oferecidos, vale refeição e transporte, plano de saúde e odontológico Bradesco, aulas de inglês, horários flexíveis e política de home-office, com possibilidade de jornada de trabalho flexível conforme a necessidade de cada colaborador(a).

Com escritório em Porto Alegre e outra em São Paulo (Cubo Itaú), a Todo é líder no segmento de cartões presente no mercado brasileiro e já detém mais de 70 das principais marcas varejistas. Hoje conta com 33 colaboradores e, até o final do ano, a meta é chegar em 40 pessoas.

Dentre os principais clientes estão Riachuelo, Centauro, Outback, Havaianas, dentre outros.

Interessados podem mandar CV para: rh@todocartoes.com.br

TMOV

Tmov, logtech líder do segmento de transporte rodoviário de cargas para o agronegócio, abre vagas para Londrina/PR e outros Estados. Considerado o principal marketplace de agronegócio do Brasil, anuncia oportunidades com possibilidade de trabalhar remotamente, presencial e no modelo híbrido.

São vagas para especialista de performance, analista de content marketing, desenvolvedor pleno e sênior, analista de business intelligence, executivo de vendas para área comercial, analista de business intelligence para a área comercial, administrativo auxiliar contábil júnior e copeira temporário.

Com exceção da vaga de copeira que é presencial, as demais poderão ser realizadas à distância e no modelo híbrido. Todas as oportunidades oferecem ainda vale refeição e alimentação, plano de saúde, auxílio farmácia e outros benefícios. Saiba mais aqui.

Tmov conta com mais de 900 clientes em seu portfólio, como Seara Alimentos, Cargil, Coamo, Copersucar, Yara Brasil, Cutrale, BRF, entre outros.

Fhinck

A Fhinck, startup que oferece solução para reduzir a ineficiência e aumentar a produtividade no trabalho, anuncia a primeira edição do programa de desenvolvimento “The Fhincker Way”. Ao todo serão 10 vagas, com duração de dois anos, e visa formar profissionais mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente com análise de dados e indicadores e para trabalhar remotamente.

Entre os benefícios oferecidos pela startup estão: plano de saúde; auxílio home office; auxílio psicólogo; auxílio nutricional; plano de estudos via Coursera, entre outros. Ao final do programa serão direcionadas para as áreas que apresentarem mais afinidade e trabalharão focadas em análise de dados, focando inicialmente em indicadores de performance.

Para saber mais, acesse aqui.