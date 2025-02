Milionário? Veja quanto dinheiro você teria se tivesse investido US$ 1000 na Apple 10 anos atrás

Apesar de uma leve queda recente, as ações da Apple continuam entre as mais sólidas do mercado americano.

No último relatório de ganhos, divulgado na última quinta-feira (30), a empresa teve um crescimento modesto de 4% na receita, totalizando US$ 124,3 bilhões no trimestre. O lucro por ação foi de US$ 2,40, superando as previsões de US$ 2,35 dos analistas. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Mesmo com preocupações sobre a concorrência na China e uma desaceleração na venda de iPhones equipados com Apple Intelligence – a nova IA da Apple, que não impressionou –, a valorização da ação no último ano foi de 26,4%. O quarto trimestre costuma ser o mais forte da Apple devido às compras de fim de ano, tornando esse período especialmente relevante para os investidores.

Quanto um investimento na Apple teria rendido?

O desempenho recente faz da Apple uma das ações mais confiáveis dos últimos tempos, mas os retornos de longo prazo são ainda mais notáveis. Para entender a valorização da empresa, a CNBC calculou quanto um investimento de US$ 1.000 teria rendido ao longo dos anos:

Se investido há 1 ano: aumento de 26,9% , totalizando US$ 1.269 ;

aumento de , totalizando ; Se investido há 5 anos: aumento de 199% , totalizando US$ 2.990 ;

aumento de , totalizando ; Se investido há 10 anos: aumento de 737% , totalizando US$ 8.373 ;

aumento de , totalizando ; Se investido no IPO da Apple em 1980: aumento de 250.743%, totalizando US$ 2.508.432.

Desde sua estreia na bolsa, as ações da Apple cresceram 241.810%, um número que supera de longe o desempenho do S&P 500, que subiu 4.598% no mesmo período.

De grão em grão...

O crescimento impressionante da Apple reforça a importância de uma visão de longo prazo no mercado financeiro. No entanto, especialistas alertam que escolher ações individuais apenas pelo desempenho passado não é a melhor estratégia.

O mercado é imprevisível, e mesmo empresas consolidadas podem enfrentar desafios inesperados. Por isso, para a maioria dos investidores, uma abordagem mais segura é investir em fundos de índice de baixo custo. Esses fundos oferecem exposição ao mercado como um todo, reduzindo o risco da volatilidade de uma única ação.

Para profissionais do mercado financeiro, esse caso ilustra princípios essenciais:

O poder do tempo: investimentos de longo prazo têm maior potencial de multiplicação.

investimentos de longo prazo têm maior potencial de multiplicação. Diversificação: apostar tudo em uma única ação pode ser arriscado, mesmo que seja uma gigante como a Apple.

apostar tudo em uma única ação pode ser arriscado, mesmo que seja uma gigante como a Apple. Disciplina e estratégia: ter paciência e seguir um plano de investimentos consistente é mais eficiente do que tentar prever oscilações de curto prazo.

A Apple é um exemplo claro de como um investimento bem posicionado pode transformar pequenas quantias em fortunas. No entanto, o sucesso financeiro de qualquer profissional depende de planejamento, diversificação e uma abordagem estratégica para lidar com os riscos do mercado.

