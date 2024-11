Veja quais serão as prioridades dos executivos de RH em 2025, segundo pesquisa

Uma pesquisa recente, conduzida por Adriano Lima, especialista em gestão de pessoas, revelou que o desenvolvimento de líderes é a principal prioridade para 47,37% dos executivos de RH de grandes empresas brasileiras. A pesquisa, que ouviu 106 líderes do setor em outubro deste ano, destacou os desafios de preparar lideranças capazes de enfrentar um cenário empresarial em constante transformação.

“O resultado mostra a necessidade de formar lideranças preparadas para enfrentar desafios complexos, motivar equipes e implementar mudanças organizacionais", afirma Lima.

A segunda prioridade apontada pelos executivos foi cultura organizacional, mencionada por 44,74% dos participantes. Em terceiro lugar, com 42,11%, surge a eficiência organizacional, reforçando que as empresas estão buscando fortalecer suas bases internas para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico.

Tecnologia no RH

Além do foco em lideranças e cultura, 34,21% dos respondentes destacaram a utilização de ferramentas tecnológicas como o RH Digital e o People Analytics.

O RH Digital facilita a gestão de talentos e o engajamento de funcionários por meio de softwares e aplicativos.

Já o People Analytics transforma dados em insights estratégicos que apoiam decisões organizacionais.

“Essas ferramentas estão ajudando as organizações a integrar inovação tecnológica com práticas humanas, criando um RH mais estratégico e eficaz”, afirma o executivo.

Bem-estar e saúde mental: uma questão emergente

Outro ponto importante levantado na pesquisa foi o bem-estar e a saúde mental, mencionado por 21,05% dos executivos. Este tema ganhou relevância após o crescimento do trabalho híbrido e as novas demandas emocionais e sociais impostas pela pandemia. O foco no bem-estar reflete uma tentativa de equilibrar resultados organizacionais e qualidade de vida dos funcionários.

Retenção de talentos e diversidade

Embora mencionada por apenas 18,42% dos entrevistados, a retenção de talentos é vista como uma preocupação estratégica, especialmente em mercados onde a competição por profissionais qualificados é alta. Outros tópicos como diversidade e inclusão (10,53%) e remuneração e benefícios competitivos (13,16%) também apareceram entre as prioridades, mas com menor intensidade.

A integração de tecnologia e humanização

O estudo, segundo Lima, evidencia uma tendência clara: o equilíbrio entre eficiência organizacional e desenvolvimento humano.

“Os dados mostram que os executivos de RH estão priorizando o desenvolvimento humano aliado à eficiência organizacional, sem perder de vista os avanços tecnológicos e a necessidade de promover bem-estar no ambiente de trabalho”.

Com 2025 se aproximando, o setor de Recursos Humanos continuará sendo fundamental para liderar transformações estratégicas, fortalecendo as bases organizacionais e criando ambientes de trabalho mais adaptáveis e saudáveis. “O desafio é unir inovação tecnológica com o cuidado humano, garantindo que o futuro do trabalho seja sustentável e inclusivo”, afirma Lima.