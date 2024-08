Veja quais são as 8 âncoras de carreira e como elas podem te direcionar para o sucesso profissional

Você não se sente feliz 100% no trabalho? A solução para esse problema está no autoconhecimento. Segundo a administradora Fabiane Borges, coach e especialista em gestão de pessoas com mais de 25 anos de carreira, existe a metodologia das 8 âncoras de carreira que pode ajudar profissionais de diferentes áreas a entender onde está a sua motivação para o trabalho.

“Tem pessoas que estão conectadas no trabalho por conta de um desafio puro, outras buscam equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, outras querem segurança financeira”, afirma Borges que é formada em desenvolvimento de dirigentes pela Fundação Dom Cabral.

A origem da metodologia

A metodologia das âncoras de carreira foi desenvolvida na década de 1970 por Edgar Schein, um psicólogo e professor do MIT Sloan School of Management. Segundo informações da Robert Half, empresa global de recrutamento especializado e consultoria em recursos humanos, Schein buscou explorar o conceito de "âncoras de carreira" como uma forma de entender melhor os valores, motivações e habilidades que influenciam as escolhas de carreira dos indivíduos. Para isso, realizou pesquisas com alunos de MBA ao longo de suas carreiras, o que permitiu identificar padrões nas decisões de carreira que estavam fortemente ligados a certas motivações internas.

“Usamos bastante essa metodologia em um planejamento de carreira. É uma forma do profissional entender o que te motiva no trabalho e na vida”, afirma Borges que estará nos Estados Unidos em outubro deste ano para ministrar sobre liderança no curso “Salto Alto”, em Orlando.

As 8 âncoras de carreira

Autonomia: Importante para quem valoriza a liberdade e a independência no trabalho. Competência administrativa geral (gerencial): Para aqueles que se sentem realizados gerenciando equipes e projetos. Competência técnico-funcional: Fundamental para profissionais que preferem se especializar tecnicamente em uma área específica. “Algo muito comum em profissionais da tecnologia da informação”. Criatividade empreendedora: Esta âncora é para pessoas que são motivadas pela criação de novas iniciativas, projetos ou negócios. “Elas possuem um espírito empreendedor e gostam de inovar, assumir riscos e desenvolver algo novo a partir do zero”, diz Borges. Dedicação a uma causa: Para aqueles que encontram motivação em trabalhar por algo maior, muitas vezes se envolvendo em ONGs ou trabalhos voluntários. Desafio puro: Para quem busca constantemente novos desafios e situações estimulantes. Estilo de vida: reflete a importância de equilibrar as demandas do trabalho com as necessidades pessoais, familiares e sociais. “Pessoas com essa âncora priorizam a integração entre a vida pessoal e profissional, buscando um trabalho que lhes permita tempo e flexibilidade para atender a outros aspectos importantes de sua vida”, afirma a neuropsicóloga. Estabilidade e segurança: Crucial para pessoas que preferem um ambiente previsível e seguro, como em carreiras públicas.

“Se o seu trabalho está chocando com os seus valores, isso trará sofrimentos e frustração. É preciso avaliar o que te tira do sério, o que está desrespeitando a sua hierarquia de valores”, diz Borges que defende a metodologia das âncoras de carreira como um caminho para combater essa frustração.

“As âncoras vão trazer luz sobre o que te motiva hoje no trabalho, qual profissional e pessoa você busca ser e em qual ambiente de trabalho você pretende se desenvolver. Por exemplo, se você gosta de autonomia, trabalhar para um líder centralizador não será a oportunidade ideal. Isso vai gerar estresse e desgaste e em algum momento você irá sair”.

Para você que busca descobrir a âncora da sua carreira, no site da Robert Half há um teste gratuito sobre o tema.