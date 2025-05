Veja como a inteligência artificial já está acelerando campanhas de marketing na varejista Zelano

A revolução provocada pela inteligência artificial (IA) está remodelando o mercado da moda — e a varejista europeia Zalando é um dos principais exemplos dessa transformação.

Ao integrar IA generativa em seus processos de marketing e produção visual, a empresa não só acelera campanhas e reduz custos, como também redefine o papel dos profissionais criativos no setor. As informações foram retiradas da Reuters.

Aposta em eficiência e criatividade com IA

Na corrida por eficiência, agilidade e personalização, a varejista europeia de moda online Zalando anunciou o uso de inteligência artificial generativa para acelerar suas campanhas de marketing e otimizar os custos de produção de conteúdo visual.

A estratégia, que já representa uma fatia significativa das ações da empresa, está alterando os bastidores do setor da moda — e também a atuação de seus profissionais.

Estando em 25 mercados na Europa, a empresa passou a produzir imagens de roupas, sapatos e acessórios para seu aplicativo e site com tecnologia de IA, capaz de criar visuais em três a quatro dias, um tempo bem menor que o tradicional ciclo de seis a oito semanas.

O impacto financeiro também é expressivo: segundo Matthias Haase, vice-presidente de soluções de conteúdo da Zalando, o corte de custos chega a 90%.

“Estamos usando IA para sermos reativos”, afirmou Haase, destacando que a relevância do conteúdo é mais importante que sua origem – se foi criado por humanos ou por máquinas.

IA redefine profissões e competitividade

A adoção da IA em larga escala, especialmente no marketing, levanta um alerta sobre o futuro de profissões como fotógrafos, designers e diretores de arte. Contudo, a visão apresentada por Haase vai além do temor de substituição. Para ele, a IA representa uma expansão de capacidade criativa, uma espécie de multiplicador de habilidades.

"As mentes criativas agora têm, em vez de duas mãos, seis mãos" Matthias Haase, vice-presidente de soluções de conteúdo da Zalando

Esse novo cenário exige que profissionais do marketing dominem ferramentas de IA, compreendam seu potencial e saibam integrá-las aos processos criativos.

Essa transformação abre espaço para novas funções no marketing e na moda:

Especialistas em prompt design

Supervisores de conteúdo sintético

Diretores criativos com foco em IA

Profissionais que souberem adaptar suas habilidades criativas ao uso estratégico da IA estarão melhor posicionados para ocupar espaços de liderança em suas áreas.

