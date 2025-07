Veja as melhores ferramentas de IA para turbinar suas campanhas de marketing

A integração de ferramentas de inteligência artificial (IA) no marketing tem transformado a maneira como campanhas são concebidas, testadas e escaladas.

Plataformas como ChatGPT, Midjourney e Jasper estão sendo adotadas por profissionais de marketing para automatizar e aprimorar processos criativos, resultando em conteúdos mais personalizados e eficientes.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

IA na criação e performance

O ChatGPT, por exemplo, é utilizado para gerar textos publicitários, funis de e-mail e conteúdos para redes sociais.

Ele permite a criação rápida de variações de títulos, descrições e chamadas para ação, adaptando-se a diferentes públicos e plataformas.

Já o Midjourney, uma ferramenta de geração de imagens a partir de descrições textuais, auxilia na criação de visuais impactantes para campanhas, enquanto o Jasper oferece suporte na redação de conteúdos alinhados à voz da marca .

Empresas que adotaram essas tecnologias relataram melhorias significativas em suas campanhas.

A startup ucraniana Headway, por exemplo, utilizou ferramentas como Midjourney e HeyGen para aumentar o desempenho de seus anúncios em 40%, alcançando 3,3 bilhões de impressões no primeiro semestre de 2024.

Tecnologia que democratiza resultados

Além disso, a automação proporcionada pela IA permite que equipes de marketing testem múltiplas variações de campanhas simultaneamente, otimizando recursos e reduzindo o tempo de produção.

Isso é particularmente vantajoso em um cenário onde a personalização e a agilidade são cruciais para o engajamento do público.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

A adoção dessas ferramentas também está nivelando o campo de atuação entre grandes empresas e pequenos empreendedores, permitindo que negócios de diferentes portes acessem tecnologias avançadas para aprimorar suas estratégias de marketing .

Em resumo, a incorporação de IA no marketing não apenas otimiza processos, mas também abre novas possibilidades criativas, permitindo que profissionais da área se concentrem em estratégias mais eficazes e inovadoras.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00 .

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga