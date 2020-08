Veja as empresas que venceram o Google no ranking de mentalidade digital

Não existe dúvida sobre qual é a empresa que os brasileiros mais sonham em trabalhar: o Google aparece como a favorita entre jovens talentos, média gerência e alta liderança na pesquisa Carreira dos Sonhos 2020, realizada pela Cia de Talentos.

No entanto, os mesmos 123 mil profissionais consultados no levantamento têm uma ideia diferente sobre as empresas com maior mentalidade digital. O Facebook, que fica de fora do ranking das empresas dos sonhos, salta para o primeiro lugar quando se fala em digital.

E, em segundo lugar, ficou o Nubank. A startup aparece em sexto lugar entre as empresas dos sonhos dos jovens, e em oitava para a média gestão.

A mentalidade digital, ou mindset digital, é parte da transformação de cultura dentro das companhias para adequar o negócio para as inovações tecnológicas e seus desafios. Segundo a pesquisa, poucas empresas brasileiras estão prontas para dar esse passo.

Apenas 35% dos jovens, 28% da média gestão e 36% dos diretores avaliaram que trabalham em empresas com cultura digital. As respostas também mostram que os profissionais sentem que perdem competitividade por isso. Entre os altos executivos, 44% respondeu que sua empresa está bem preparada para o mundo digital diante da concorrência.

O resultado da pesquisa mostra quais empresas os profissionais colocam como referência quando pensam em culturas inovadoras e negócios prontos para futuro.

Confira o ranking das 10 empresas com mais mentalidade digital, segundo a pesquisa da Cia de Talentos:

1º – Facebook

2º – Nubank

3º – Google

4º – Apple

5º – Netflix

6º – Amazon

7º – Stone

8º – Mercado Livre

9º – Tesla Motors

10º – XP Investimentos